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Нарышкин оценил «Тотальный диктант» 

Вести.Ru 1 час назад
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что хорошо справился бы с "Тотальным диктантом", который в субботу, 13 апреля, пишут в России и по всему миру. Предыдущие диктанты, по его мнению, были сложнее и могли бы вызвать у него затруднения.
Нарышкин признался, что хотел бы оказаться в роли тех, кто пишет. "Но судьба мне уготовила другую роль. И я ее исполняю честно и с удовольствием", — приводит его слова РИА Новости.
Нарышкин читал текст диктанта в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
"Тотальный диктант" каждый год добровольно пишут все желающие. Таким образом люди проверяют свои знания в области русского языка. Идея возникла в 2004 году в Новосибирском госуниверситете. В 2018 году "Тотальный диктант" написали более 220 тысяч человек в 76 странах мира. В этом году автором текста стал писатель Павел Басинский.
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Общество , Видео , Павел Басинский , Сергей Нарышкин , РАНХиГС , РИА Новости
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