Нарышкин оценил «Тотальный диктант»

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что хорошо справился бы с "Тотальным диктантом", который в субботу, 13 апреля, пишут в России и по всему миру. Предыдущие диктанты, по его мнению, были сложнее и могли бы вызвать у него затруднения.

Нарышкин признался, что хотел бы оказаться в роли тех, кто пишет. "Но судьба мне уготовила другую роль. И я ее исполняю честно и с удовольствием", — приводит его слова РИА Новости.