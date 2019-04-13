Нарышкин оценил «Тотальный диктант» 

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что хорошо справился бы с "Тотальным диктантом", который в субботу, 13 апреля, пишут в России и по всему миру. Предыдущие диктанты, по его мнению, были сложнее и могли бы вызвать у него затруднения.
Нарышкин признался, что хотел бы оказаться в роли тех, кто пишет. "Но судьба мне уготовила другую роль. И я ее исполняю честно и с удовольствием", — приводит его слова РИА Новости.
Нарышкин читал текст диктанта в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
"Тотальный диктант" каждый год добровольно пишут все желающие. Таким образом люди проверяют свои знания в области русского языка. Идея возникла в 2004 году в Новосибирском госуниверситете. В 2018 году "Тотальный диктант" написали более 220 тысяч человек в 76 странах мира. В этом году автором текста стал писатель Павел Басинский.