Священника отправили в деревню из-за снимков попадьи с конкурса красоты

Уральского священника перевели в глубинку из-за откровенных фото жены. Отец Сергий по решению Магнитогорской епархии отправился служить в далекий поселок, пока не утихнет общественный резонанс, передает телеканал Москва 24.

Супруга священника — Оксана Зотова — выступила на конкурсе красоты. Там попадья исполнила бразильский танец в карнавальном костюме и даже победила в номинации "Мисс чувственность".

В епархии такое поведение матушки, а тем более во время Великого поста, назвали неприемлемым. Речь шла не столько об участии в светском мероприятии, сколько о фото полуобнаженной попадьи в соцсетях. Снимки попросили удалить, а отцу Сергию рекомендовали повнимательнее следить за своей молодой супругой.