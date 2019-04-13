Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Священника отправили в деревню из-за снимков попадьи с конкурса красоты 

Москва24 2 часа назад
Фото: Instagram
Уральского священника перевели в глубинку из-за откровенных фото жены. Отец Сергий по решению Магнитогорской епархии отправился служить в далекий поселок, пока не утихнет общественный резонанс, передает телеканал Москва 24.
Уральский священник заявил о травле гламурной жены
Супруга священника — Оксана Зотова — выступила на конкурсе красоты. Там попадья исполнила бразильский танец в карнавальном костюме и даже победила в номинации "Мисс чувственность".
В епархии такое поведение матушки, а тем более во время Великого поста, назвали неприемлемым. Речь шла не столько об участии в светском мероприятии, сколько о фото полуобнаженной попадьи в соцсетях. Снимки попросили удалить, а отцу Сергию рекомендовали повнимательнее следить за своей молодой супругой.
Москва24: последние новости
На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены Game over: что знают москвичи о последнем сезоне "Игры престолов" В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У посольства России в Киеве произошел взрыв
Появились подробности о боевиках в Тюмени266
Гигантские ракообразные съели аллигатора4
Один на поле. Стало известно решение Порошенко по дебатам140
Месть за Ассанжа? Данные сотрудников ФБР утекли в Сеть58
Видео
Гигантские ракообразные съели аллигатора
Наука и техника
Появились подробности о боевиках в Тюмени
Происшествия
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Тюмени
Происшествия Криминал
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Шоу-бизнес
Один на поле. Стало известно решение Порошенко по дебатам
В мире Украина
Месть за Ассанжа? Данные сотрудников ФБР утекли в Сеть
В мире Интернет
В ДНР пленили украинского диверсанта
В мире Украина
У команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение