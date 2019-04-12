Умер Сергей Страхов

Режиссер документального кино Сергей Страхов умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Одиннадцатого апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссера документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в сообщении.

Сергей Страхов работал на Грузинской студии хроникально-документальных и научно-популярных фильмов, киностудии «Центрнаучфильм» и телеканале «Культура»; снял фильмы «Я и Мы», «Соучастники», «Осень тбилисских балконов», «Есенин в Грузии», «Метаморфозы», «Про белого бычка», «Пробы на Россети », «Воспоминание о гордом льве», «Дружба народов, миф или реальность» и др.

Одной из последних его работ стал фильм о режиссере Георгии Данелии «Страна Данелия».

Прощание с режиссером состоится 13 апреля в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе в Москве.