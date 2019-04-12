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Умер Сергей Страхов 

Рамблер + ещё 11 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Режиссер документального кино Сергей Страхов умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
«Одиннадцатого апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссера документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в сообщении.
Сергей Страхов работал на Грузинской студии хроникально-документальных и научно-популярных фильмов, киностудии «Центрнаучфильм» и телеканале «Культура»; снял фильмы «Я и Мы», «Соучастники», «Осень тбилисских балконов», «Есенин в Грузии», «Метаморфозы», «Про белого бычка», «Пробы на Россети», «Воспоминание о гордом льве», «Дружба народов, миф или реальность» и др.
Одной из последних его работ стал фильм о режиссере Георгии Данелии «Страна Данелия».
Прощание с режиссером состоится 13 апреля в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе в Москве.
Комментарии
Общество , Георгий Данелия , Сергей Страхов , Россети
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