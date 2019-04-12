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Вахтовикам на Ямале запретили мужеложество и мастурбацию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жильцам общежития одного из нефтегазовых предприятий Ямала запретили мастурбировать и совершать гомосексуальные акты, сообщил один из участников паблика «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».
vk.com
По его словам, для соблюдения новых правил даже завели журнал инструктажа. Фото документа, опубликованного в соцсети, вызвало бурную реакцию пользователей. Они поинтересовались, кто проводит инструктажи и кого уже успели проинструктировать. «Так они по месяцу работают, и с женщинами там напряг, наверное. Вот и выкручивались как могли. А тут и на это запрет ввели. Как теперь им жить?» — пишут пользователи.
Один из комментаторов рассказал, что знает предысторию журнала. «Началось с чего? Выпустили приказ, что нельзя справлять малую нужду где попало. Поймают — сразу увольнение. Пацан мочился не в туалете, поймала служба безопасности, а он взял и сказал, что мастурбировал. Взяли объяснительную, весь административный корпус ржал, но не уволили. Теперь приказ придумали и гомосексуалистов сюда подтянули. Маразм крепчает», — написал пользователь Саша Небуг.
Как сообщает Ura.ru, судя по фото, речь идет об общежитии компании «Газпром добыча Ноябрьск», где проживают вахтовики, работающие на ямальских месторождениях. Действительно ли этот журнал существует и какова его необходимость, выяснить не удалось.
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