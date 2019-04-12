Соцсети: вахтовикам на Ямале запретили мужеложество

На странице «Типичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографию документа под названием «Журнал регистрации инструктажа о запрете мастурбации и гомосексуальных актов». Такой инструктаж якобы обязаны проходить вахтовики, занимающиеся добычей нефти, в общежитии на Ямале.

Журнал датирован 2018 годом. Подлинность документа не подтверждена.

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Один из пользователей группы «Злой Ноябрянин» заявил, что сначала сотрудникам предприятия запретили мочиться «где попало» под угрозой увольнения. Одного из вахтовиков, по его словам, поймали, когда он делал это не в туалете. Мужчина решил соврать, что он мастурбировал.

«Взяли объяснительную, весь административный корпус ржал, но не уволили. Так вот теперь приказ придумали», — пояснил он.

Почему в инструктаж включили однополый секс, пользователь не уточнил.

Пользователь паблика «Типичный Ноябрьск» рассказал, что его знакомые работают на Чаяндинском месторождении (именно к нему якобы относится общежитие). Они заявили, что такой инструктаж не проходили.

Другой пользователь заявил, что подобный запрет действует на Ванкорском нефтегазовом месторождении. По его словам, там нарушителей запретов штрафовали.