Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соцсети: вахтовикам на Ямале запретили мужеложество 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На странице «Типичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографию документа под названием «Журнал регистрации инструктажа о запрете мастурбации и гомосексуальных актов». Такой инструктаж якобы обязаны проходить вахтовики, занимающиеся добычей нефти, в общежитии на Ямале.
Журнал датирован 2018 годом. Подлинность документа не подтверждена.
ВКонтакте
Один из пользователей группы «Злой Ноябрянин» заявил, что сначала сотрудникам предприятия запретили мочиться «где попало» под угрозой увольнения. Одного из вахтовиков, по его словам, поймали, когда он делал это не в туалете. Мужчина решил соврать, что он мастурбировал.
«Взяли объяснительную, весь административный корпус ржал, но не уволили. Так вот теперь приказ придумали», — пояснил он.
Почему в инструктаж включили однополый секс, пользователь не уточнил.
Пользователь паблика «Типичный Ноябрьск» рассказал, что его знакомые работают на Чаяндинском месторождении (именно к нему якобы относится общежитие). Они заявили, что такой инструктаж не проходили.
Другой пользователь заявил, что подобный запрет действует на Ванкорском нефтегазовом месторождении. По его словам, там нарушителей запретов штрафовали.
Комментарии256
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое1
Путин дал поручение по Крыму310
Почему Запад не верит в Порошенко
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой241
«Ей было стыдно?»: Соловьев ответил Синдеевой71
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Вы меня слышите?»: Порошенко обратился к Зеленскому
В мире Статьи
Космический аппарат разбился о Луну
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение