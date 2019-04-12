Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть

Черный список ЦБ слили в Сеть Черный список физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заподозренных в отмывании преступных денег, оказался в Сети. На специализированных форумах его обнаружил «Коммерсант». Опубликованная неизвестными база данных содержит ФИО, даты рождения, данные паспортов, ИНН, ОГРН юр— и физлиц и ИП, внесенных в черный список Центрального банка между 26 июня и 6 декабря 2017 года. Порошенко взял Зеленского на слабо Президент Украины Петр Порошенко пригласил соперника на выборах Владимира Зеленского на импровизированные дебаты. Вчера Порошенко посетил студию канала 1+1 и пригласил Зеленского, с которым журналисты связались по телефону, приехать и подебатировать прямо там. В ответ актер напомнил президенту то, что тот и так «прекрасно знает»: Зеленский сейчас в Париже, а о времени и месте дебатов они уже договорились — 19 апреля, стадион «Олимпийский» в Киеве. США беззащитны в Арктике Интересы США беззащитны в Арктике, заявил со страниц National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон. Он объяснил это тем, что у США есть лишь один тяжелый ледокол — 42-летняя «Полярная звезда», — нет ни крупных баз севернее Полярного круга, ни самолетов и кораблей, способных действовать при низких температурах. Кроме того, жизнь Америки в Арктике осложняет необходимость запрашивать у России разрешение на преодоление Северного морского пути — большая его часть проходит через исключительную экономическую зону РФ. AliExpress продаст россиянам лекарства Китайский ритейлер AliExpress будет продавать лекарства в России через свою платформу Tmall, рассказал «Коммерсанту» ее директор по развитию в РФ Дмитрий Селихов. Уже с 18 апреля Tmall начнет продавать косметику и медицинские товары, а в будущем намерен продавать еще и лекарства, которые отпускаются без рецепта. Иван Кургузов из Российской ассоциации электронных коммуникаций отметил, что запрос российской аудитории на онлайн-продажу лекарств «огромен». Войска России в Сирии возглавил десантник Главный десантник России Андрей Сердюков возглавил еще и группировку российских войск в Сирии, рассказали «Коммерсанту» военно-дипломатические источники. По их словам, перед командующим Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковником Сердюковым была поставлена единственная задача — ускорить реализацию договоренностей с Турцией по совместному патрулированию в районах зоны деэскалации Идлиб.