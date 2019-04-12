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«Ъ»: «Опора России» предложила задать минимальную розничную цену пива в 75 рублей за литр 

ТАСС 41 минуту назад
Общественная организация "Опора России" предлагает установить минимальную розничную цену на пивоваренную продукцию на уровне 75 рублей за литр, а также снизить акцизы для малых и средних предприятий отрасли. Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма, направленного первому вице-премьеру — министру финансов РФ Антону Силуанову.
По данным издания, "Опора России" предлагает ввести понятие "базовая ставка акциза", установив ее не выше действующей (21 рубль за литр). При этом для пивоваров, выпускающих не более 1 млн дал продукции в год, предполагается установить акциз в размере 0,7 от базовой ставки, то есть 14,7 рубля. Для тех, кто производит до 150 тыс. дал в год, "Опора России" просит снизить акциз до 0,5 от ставки — до 10,5 рубля за литр.
В письме, пишет "Коммерсантъ", поясняется, что без такой поддержки малый и средний бизнес в пивоварении не сможет конкурировать с крупными производителями. Сейчас продукция МСП занимает лишь 2,9% рынка пивоваренной продукции в России.
Ранее ввести минимальную розничную цену на пиво, как писала газета "Известия", призвал Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Он предложил установить ее на уровне 35 рублей за 0,5 литра (то есть 70 рублей за литр). В организации полагают, что это позволит повысить качество продукции и сократить долю фальсификата.
Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. Сейчас в России действуют минимальная розничная цена на водку в размере 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк — в размере 388 рублей за 0,5 л, на шампанское — в размере 164 рублей за 0,75 литра. Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.
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Общество , Видео , Антон Силуанов , Минфин , газета "Известия" , Газета "Коммерсантъ"
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