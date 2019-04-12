«Ъ»: «Опора России» предложила задать минимальную розничную цену пива в 75 рублей за литр

Антону Силуанову. Общественная организация "Опора России" предлагает установить минимальную розничную цену на пивоваренную продукцию на уровне 75 рублей за литр, а также снизить акцизы для малых и средних предприятий отрасли. Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма, направленного первому вице-премьеру — министру финансов РФ

По данным издания, "Опора России" предлагает ввести понятие "базовая ставка акциза", установив ее не выше действующей (21 рубль за литр). При этом для пивоваров, выпускающих не более 1 млн дал продукции в год, предполагается установить акциз в размере 0,7 от базовой ставки, то есть 14,7 рубля. Для тех, кто производит до 150 тыс. дал в год, "Опора России" просит снизить акциз до 0,5 от ставки — до 10,5 рубля за литр.

В письме, пишет "Коммерсантъ", поясняется, что без такой поддержки малый и средний бизнес в пивоварении не сможет конкурировать с крупными производителями. Сейчас продукция МСП занимает лишь 2,9% рынка пивоваренной продукции в России.

Ранее ввести минимальную розничную цену на пиво, как писала газета "Известия", призвал Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Он предложил установить ее на уровне 35 рублей за 0,5 литра (то есть 70 рублей за литр). В организации полагают, что это позволит повысить качество продукции и сократить долю фальсификата.