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Священника наказали за участие жены в конкурсе красоты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: Instagram
Магнитогорская епархия в Челябинской области наказала священника Сергия Зотова после появления в Сети фотографий его супруги Оксаны, которая принимала участие в конкурсе красоты во время Великого поста.
Как сообщил РИА «Новости» секретарь Магнитогорской епархии отец Лев (Баклицкий), с Зотовым была проведена беседа в ходе заседания дисциплинарной комиссии, в качестве наказания его направили служить в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района. Подчеркивается, что это временная мера.
По его словам, фотографиями с конкурса красоты, которые появились в социальных сетях, дело не ограничилось. «Там были фотографии какого-то бразильского танца в соответствующих карнавальных костюмах. И когда священнослужители посмотрели их, для нас стало очевидно: не в Великий пост и не жена священника [может делать такие фото]», — подчеркнул отец Лев. Он добавил, что у супруги священнослужителя, как и у жены высокопоставленного чиновника, должны быть определенные ограничения.
«Причем самого отца Сергия мы знаем как доброго, хорошего священника», — отметил отец Лев.
Он уточнил, что священника направили в село, в том числе, для того, чтобы общественный резонанс вокруг этой истории поутих.
Ранее СМИ сообщили о травле супруги магнитогорского священника Оксаны Зотовой, принимавшей участие в конкурсе красоты и получившей титул «Мисс чувственность».
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