«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером 

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подает себя как «парня из народа», противостоящего «кровопийцам», и этим отличается от другого актера, ставшего политиком, — экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Об этом в своем телеграме написала журналистка Тина Канделаки.
Такой вывод она сделала после просмотра первого эпизода сериала «Слуга народа», в котором Зеленский играет учителя, неожиданно ставшего президентом Украины.
«Нами управляют *** (бранное слово, обозначающее гомосексуалиста — Прим. ред.), да и мы сами ***, потому что от тех *** нет воли избавиться»», — процитировала журналистка монолог героя Зеленского.
По ее словам, это высказывание — «простой и элегантный прием», потому что формирует образ реального Зеленского как «простого парня из народа», который «лучше, чем все эти кровопийцы».
Канделаки считает, что подобного в истории политического пиара еще не было: другие актеры, ставшие политиками, например, бывший президент США Рональд Рейган и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, не строили свои кампании подобным образом, а формировали свои образы как политиков на протяжении времени.
«Буду смотреть и писать о сериале. Глядишь, к финалу Зеленский из кинопрезидента превратится в настоящего», — добавила она.