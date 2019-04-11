«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером

Такой вывод она сделала после просмотра первого эпизода сериала «Слуга народа», в котором Зеленский играет учителя, неожиданно ставшего президентом Украины.

«Нами управляют *** (бранное слово, обозначающее гомосексуалиста — Прим. ред.), да и мы сами ***, потому что от тех *** нет воли избавиться»», — процитировала журналистка монолог героя Зеленского.

По ее словам, это высказывание — «простой и элегантный прием», потому что формирует образ реального Зеленского как «простого парня из народа», который «лучше, чем все эти кровопийцы».

Канделаки считает, что подобного в истории политического пиара еще не было: другие актеры, ставшие политиками, например, бывший президент США Рональд Рейган и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, не строили свои кампании подобным образом, а формировали свои образы как политиков на протяжении времени.