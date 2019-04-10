Умерла легенда «Современника»

На 82-м году жизни скончался народный артист России Геннадий Фролов , легенда «Современника». По словам представителей театра, смерть актера наступила после продолжительной болезни.

Официальные представители театра «Современник» сообщили о смерти народного артиста России Геннадия Фролова жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

«После тяжелой продолжительной болезни скончался один из ведущих старейших актеров театра «Современник» Геннадий Фролов», — сказали в пресс-службе театра.

По предварительным данным, семья актера, ушедшего из жизни в возрасте 81 года, решила провести похороны в воскресенье, 14 апреля, однако точные дата и время прощания будут известны позже.

Геннадий Фролов родился 20 июля 1937 года. В 1959 году он окончил школу-студию МХАТ и, отработав два сезона в Московском Художественном академическом театре, стал участником труппы театра «Современник». Среди спектаклей с его участием — «Вишневый сад», «Крутой маршрут», «Играем… Шиллера!», «Три товарища» и многие другие. Он также запомнился зрителям по своим ролям в кино («Командировка», «Встреча на переправе», «Осенняя история», «Цезарь и Клеопатра», «Битва за Москву »).

Напомним, что на прошлой неделе не стало другого народного артиста России — актера Алексея Булдакова . Исполнитель роли генерала в культовом фильме «Особенности национальной охоты» умер в возрасте 68 лет в Монголии. В Гильдии актеров кино Союза кинематографистов сообщили, что смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

«Леша умер в Монголии. Он еще находится в Монголии, он был там как турист. Оторвался тромб. Мне позвонил генеральный директор Гильдии актеров, после чего я связался с Монголией, поскольку я там часто провожу что-то», — рассказал президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов РБК.

По словам Ольги Кривенковой, представителя актера, Булдаков умер в 2 часа ночи 3 апреля, не приходя в сознание.

Кроме того, в начале этого месяца стало известно о смерти актера, режиссера и драматурга Александра Васильева , который тоже снимался в фильме «Особенности национальной охоты». Также он играл в таких сериалах, как «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций, обычаев, памяти», — выразили свои соболезнования представители студии «Ленфильм».

В августе 2018 года умерла другая звезда сериала про сотрудников правоохранительных органов , который вышел на телеэкраны в конце 1990-х годов, — народный артист России Анатолий Узденский . О его смерти в Новосибирске 12 августа сообщил театр «Современник».

«Скончался народный артист России Анатолий Узденский, актер «Современника», теплый, яркий, талантливый человек. Ушел на 67-м году жизни. С «Современником» Анатолия Ефимовича связывали последние 13 лет его жизни. Он пришел в нашу труппу уже состоявшимся актером, уже награжденным высшим профессиональным знаком отличия. Его имя было широко известно далеко за пределами Новосибирска, где Анатолия Ефимовича буквально боготворили зрители и где в театре «Старый дом» он блистательно сыграл главные свои роли», — говорилось в тексте официального сообщения.

Как рассказал источник в театре, Узденский испытывал проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые и могли привести к его смерти. Среди спектаклей с его участием — «Джентльмен», Шарманка», «Подлинная история М. Готье», «Три сестры», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы».

Телевизионная карьера актера началась в 2004 году, когда он сыграл в телесериале «Улицы разбитых фонарей». Помимо этого, зрители могли видеть его в таких проектах, как «Убойная сила», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», «Гражданин начальник» и «Каменская».