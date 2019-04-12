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Клавиатуры и ковры: назван топ-10 самых «грязных» предметов 

ТК «Звезда» + ещё 8 54 минуты назад
Эксперт назвал предметы как в жилом, так и в общественном помещениях, после которых просто необходимо мыть руки.
Составлен перечень самых грязных вещей, которыми пользуется человек. Рейтинг озвучил обладатель статуса «Московский врач», заведующий отделение помощи на дому поликлиники №121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов.
Он подчеркнул, что к наиболее грязным вещам относятся те, которые чаще остальных берутся в руки.
Например, в десятку попали: клавиатура банкоматов, кнопки лифта, дверные ручки в общественных местах, а также ручки тележек в супермаркете, пульт от телевизора и губки для мытья посуды.
Что касается самых грязных предметов в квартире, то ими стали ковры и диваны, кухонная плита, а также вентиляция, кухонные шкафчики и ванна.
По словам Фролова, после прикосновения к этим объектам следует обязательно мыть руки. То же касается контакта с деньгами и животными.
«Обязательно нужно мыть руки по приходу домой, до туалета и обязательно после, при прикосновении к мусору, а также после сморкания, кашля и после прикосновения к сырым продуктам, таким как мясо и яйца», — цитирует его агентство новостей «Москва».
Вместе с тем он добавил, что необходимо мыть руки как перед едой, так и после приема пищи. А для мытья рук лучше всего подходит мыло или специальный антисептик. Однако последний не может в полной мере соперничать с дезинфекцией при помощи воды.
Ранее исследователи из Университета Индианаполиса совместно с коллегами из Хьюстонского центра научной судмедэкспертизы выяснили, что десятисекундное рукопожатие может стать причиной перенесения ДНК человека на те предметы, которых он не касался.
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Комментарии2
Общество , Видео , Василий Фролов , АГН "Москва"
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