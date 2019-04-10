Скабеева отреагировала на опровержение ее заявления пресс-службой ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала выпущенное пресс-службой ПАСЕ опровержение ее слов о наказании украинского журналиста Сергея Сидоренко после январского инцидента в кулуарах ассамблеи.

«Надеюсь, что это не попытка усидеть на двух стульях, а искреннее желание сотрудников пресс-службы ПАСЕ поддерживать добрые отношения с представителями всех делегаций», — сказала она РИА «Новости».

Скабеева заявила, что ей достаточно слов пресс-секретаря генсека Совета Европы Даниэля Холтгена, который сообщил, что Сидоренко рекомендовали не приезжать в ПАСЕ, после чего украинец принес извинения за свое поведение.

«Отдельное внимание обращает на себя поведение украинской делегации — в этот раз сдержанное и спокойное. Что говорит само за себя», — добавила телеведущая.

Ранее Скабеева, ссылаясь на Холтгена, сообщила, что редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко, который толкнул ее в кулуарах ПАСЕ, попросили не приезжать на заседания организации. Позже пресс-служба ПАСЕ опровергла ее заявление.