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Скабеева отреагировала на опровержение ее заявления пресс-службой ПАСЕ 

Рамблер 13 часов назад
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала выпущенное пресс-службой ПАСЕ опровержение ее слов о наказании украинского журналиста Сергея Сидоренко после январского инцидента в кулуарах ассамблеи.
«Надеюсь, что это не попытка усидеть на двух стульях, а искреннее желание сотрудников пресс-службы ПАСЕ поддерживать добрые отношения с представителями всех делегаций», — сказала она РИА «Новости».
Скабеева заявила, что ей достаточно слов пресс-секретаря генсека Совета Европы Даниэля Холтгена, который сообщил, что Сидоренко рекомендовали не приезжать в ПАСЕ, после чего украинец принес извинения за свое поведение.
«Отдельное внимание обращает на себя поведение украинской делегации — в этот раз сдержанное и спокойное. Что говорит само за себя», — добавила телеведущая.
Ранее Скабеева, ссылаясь на Холтгена, сообщила, что редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко, который толкнул ее в кулуарах ПАСЕ, попросили не приезжать на заседания организации. Позже пресс-служба ПАСЕ опровергла ее заявление.
Комментарии17
Общество , Видео , В мире , Сергей Сидоренко , Совет Европы , РИА Новости
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