Одна против Киева: Скабеева рассказала о скандале в ПАСЕ

Совете Европы опровергли слова российской журналистки Ольги Скабеевой о том, что толкнувшего ее в кулуарах Парламентской Ассамблеи редактора украинского издания «Европейская правда» Сергея Сидоренко попросили не приезжать в ПАСЕ. Ранее Скабеева сказала, что с Сидоренко провели «строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться».

Пресс-служба Совета Европы опровергла слова российской журналистки Ольги Скабеевой о том, что толкнувшего ее в январе в кулуарах Парламентской Ассамблеи редактора украинского издания «Европейская правда» Сергея Сидоренко попросили не приезжать в ПАСЕ из-за данного инцидента, передает РИА «Новости».

Несколькими часами ранее ведущая программы «60 минут» на канале «Россия-1» заявила, что с украинским журналистом провели «строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться». Она заявила, что об этом ей лично рассказал Даниэль Хольтген, занимающий должность директора по коммуникациям Совета Европы.

Как отметила телеведущая, ей самой не предъявили обвинений, а предложили закрытую кабину для прямых включений на случай, если ее съемочная группа не ощущает себя в безопасности. Также, Скабеева сказала, что Сидоренко больше не ждут на мероприятиях ПАСЕ.

Накануне руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что ПАСЕ вынесет предупреждение о ненадлежащем поведении Скабеевой.

«Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьезное предупреждение», — сказал украинский дипломат в эфире телеканала «Прямой».

Сама же Скабеева указала, что пока ничего не знает об этом, и что в Европе наоборот есть претензии к украинским политикам, передает ФАН.

Из того, что мне известно к этой минуте, могу сказать, поведение делегации из Украины, господ [Алексея] Гончаренко, [Борислава] Березы, вице-спикера Верховной рады [Ирины] Геращенко рассматривали на комиссии по этике Парламентской ассамблеи», — подчеркнула российская журналистка.

Она также напомнила о грубом поведении депутата Верховной рады Борислава Березы.

«Береза, например, устроил псевдопатриотический спектакль, который закончился нецензурной бранью и попыткой вытеснить меня из кулуаров ПАСЕ. Гончаренко выступал на трибуне Парламентской ассамблеи в зеленых перчатках, сообщив, что Россия «токсична», и что ему нужен костюм химзащиты. Парламентскую ассамблею это, вежливо выражаясь, шокировало, учитывая, что Гончаренко бегал по кулуарам ПАСЕ с туалетной бумагой. Это вызвало негодование и раздражение, после чего украинскую делегацию попросили взять себя в руки», — резюмировала телеведущая.

В прошлом месяце телекомпания RT опубликовала в понедельник «рейтинг травли», фигурантами которого стали известные люди из сферы масс-медиа. Хит-парад составлялся на основе цитируемости в интернете. Был рассчитан коэффициент негатива. В итоге первое место заняла как раз Скабеева. Далее идут главный редактор RT Маргарита Симоньян , на третьем месте оказалась феминистка Белла Рапопорт.

В январе нынешнего года Береза толкнул и оскорбил Скабееву на мероприятии ПАСЕ.

Российская журналистка брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко , и в какой-то момент ее грубо задел один из представителей прессы, передает НСН. Следом так же поступил и депутат Береза: преграждая путь к Геращенко, он помешал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

Поступок политика возмутил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова . По его мнению, если бы такое случилось с представительницей украинской прессы в России, на Западе это спровоцировало бы жесткую критику.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить», — возмутился Кадыров.

Кроме того, глава Чечни отметил, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху». Сначала Береза лишь посмеялся в ответ на эту угрозу и заявил в эфире украинского телевидения, что не воспринимает слова Кадырова всерьез. Впрочем, потом он допустил, что такие угрозы имеют под собой основания. Однако извиняться перед женщиной за рукоприкладство Береза отказался.