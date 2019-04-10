Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

"Умер Геннадий Фролов", — сказала она.

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник". В текущем репертуаре был занят в постановках "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем… Шиллера!", "Три товарища" и многих других.

Также Фролов работал в кино. На его счету — роли в фильмах "Командировка", "Встреча на переправе", "Осенняя история", "Цезарь и Клеопатра", "Битва за Москву" и другие.