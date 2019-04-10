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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщила ТАСС в среду заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.
"Умер Геннадий Фролов", — сказала она.
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник". В текущем репертуаре был занят в постановках "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем… Шиллера!", "Три товарища" и многих других.
Также Фролов работал в кино. На его счету — роли в фильмах "Командировка", "Встреча на переправе", "Осенняя история", "Цезарь и Клеопатра", "Битва за Москву" и другие.
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Общество , Геннадий Фролов , Евгения Кузнецова , ИТАР-ТАСС
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