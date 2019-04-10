«Ошиблись»: Скабеева раскрыла судьбу толкнувшего ее украинца в ПАСЕ

Редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко , толкнувшего российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ, попросили больше не приезжать на заседания ассамблеи. Об этом Скабеева написала в своем телеграм-канале.

Ведущая программы «60 минут» напомнила, как Сидоренко «бесчинствовал» в ПАСЕ в январе: «толкался, грубил, мешал нам работать». Скабеева также вспомнила, что Сидоренко отказался извиняться за свои действия, а украинский депутат Борислав Береза пообещал, что ему «ничего за это не будет».

«Ошиблись. Сегодня стало известно: Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также «с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться», — написала Скабеева.

По ее словам, эту информацию она получила лично от заместителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Холтгена.