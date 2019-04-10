Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ошиблись»: Скабеева раскрыла судьбу толкнувшего ее украинца в ПАСЕ 

Рамблер 19 часов назад
Редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко, толкнувшего российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ, попросили больше не приезжать на заседания ассамблеи. Об этом Скабеева написала в своем телеграм-канале.
Ведущая программы «60 минут» напомнила, как Сидоренко «бесчинствовал» в ПАСЕ в январе: «толкался, грубил, мешал нам работать». Скабеева также вспомнила, что Сидоренко отказался извиняться за свои действия, а украинский депутат Борислав Береза пообещал, что ему «ничего за это не будет».
«Ошиблись. Сегодня стало известно: Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также «с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться», — написала Скабеева.
По ее словам, эту информацию она получила лично от заместителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Холтгена.
Накануне Ольга Скабеева рассказала, что в ПАСЕ состоялось заседание комиссии по этике, на которой обсуждалось поведение членов украинской делегации Борислава Березы, Алексея Гончаренко и Ирины Геращенко из-за инцидента в январе, когда Береза пытался вытолкнуть российскую телеведущую из кадра, а Гончаренко выступал с трибун в перчатках, заявляя, что «Россия токсична».
Комментарии184
Общество , Видео , Сергей Сидоренко , Ирина Геращенко , Алексей Гончаренко , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией236
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад40
Россия ответила на ультиматум ПАСЕ488
«Рука не выдержит»: Гордон угрожал чиновнице кирпичом
«Все!»: Ассанж задержан9
Видео
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией
Политика В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
В мире СНГ
СК показал кадры задержания главы Дербентского района
Криминал Происшествия
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой
Шоу-бизнес
Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель доставлен в суд
Криминал Происшествия
Корь из Украины вызвала вспышку в США
В мире США
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение