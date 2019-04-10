Выяснилось, почему русские женщины плохи в постели

Крики и безучастность, нечистоплотность и попытки контролировать оргазм делают российских женщин плохими в постели. Об этом свидетельствуют опросы российских мужчин.

Крики во время секса пугают вероятностью того, что ненастоящие, а также перспективой встречи с соседями, которые тоже их слышали. В результате половой акт испорчен посторонними мыслями, так же как и весь следующий день.

Безучастность же пугает не вероятностями и перспективами, а фактом того, что женщина либо не получает удовольствия, либо считает секс одолжением.

Чем пугает нечистоплотность — очевидно, а попытки женщин контролировать мужской оргазм — отложить или ускорить — грозят мужчинам потерей уверенности в себе в процессе, неудовольствием и чувством вины — после.

Среди других причин, почему женщины плохи в постели, мужчины упоминают попытки пробовать нечто новое, не обсудив это, женскую озабоченность видом своего голого тела, следствием которой является секс без света, под одеялом, в одежде или все вместе, а также пристрастие женщин к нетребовательной к ним миссионерской позе и к царапанью спины — одна и та же позиция быстро надоедает, а спины болят.

К примеру, один из опросов показал, что любят миссионерскую позу всего 6,67% мужчин. Позу наездницы, например, любят сразу 19,17%.

Между тем результаты другого исследования гласят, что идеальным мужчины считают традиционный секс, который сопровождается оральным (48 мужчин из 50), разнообразный секс (40 из 50), секс по ее инициативе (34 из 50), а также секс в душе или ванной (32 из 50).