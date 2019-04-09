«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина

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«Довели»: Жириновский обвинил украинских экспертов в болезни Норкина 

Р-Спорт 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил украинских экспертов в болезни телеведущего Андрея Норкина и призвал больше не звать "очерняющих Россию" политологов в эфир.
Ранее Норкин покинул студию передачи "Место встречи" на НТВ после дискуссии с гостем Сергеем Лоико о ситуации на Украине. С тех пор вести программу стал другой человек, а Норкин взял больничный. Его супруга рассказала, что у журналиста случился гипертонический криз.
Жириновской связал плохое самочувствие Норкина с агрессивным поведением гостей передачи.
"Вот Норкина уже довели. Он человек интеллигентный, но вынужден каждый день вставать под потоки этой грязи Вот и результат", — написал глава ЛДПР в своем телеграм-канале.
Политик отметил, что украинские политологи "день и ночь только и делают, что чернят нашу страну", что, по мнению Жириновского, оказывает серьезное давление на россиян.
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Общество , Видео , Владимир Жириновский , Андрей Норкин , ЛДПР , НТВ
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