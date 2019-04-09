«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина

«Довели»: Жириновский обвинил украинских экспертов в болезни Норкина

Ранее Норкин покинул студию передачи "Место встречи" на НТВ после дискуссии с гостем Сергеем Лоико о ситуации на Украине. С тех пор вести программу стал другой человек, а Норкин взял больничный. Его супруга рассказала, что у журналиста случился гипертонический криз.

Жириновской связал плохое самочувствие Норкина с агрессивным поведением гостей передачи.

"Вот Норкина уже довели. Он человек интеллигентный, но вынужден каждый день вставать под потоки этой грязи Вот и результат", — написал глава ЛДПР в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что украинские политологи "день и ночь только и делают, что чернят нашу страну", что, по мнению Жириновского, оказывает серьезное давление на россиян.