Скабеева прокомментировала ругань депутатов Украины и Германии в ПАСЕ

«За что они боролись, на то и напоролись. Украинская делегация полностью дискредитировала себя в ПАСЕ. Их поведение там уже, в самом деле — притча во языцех», — сказала газете ВЗГЛЯД телеведущая Ольга Скабеева. Так она оценила жалобы украинского делегата в ПАСЕ Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег. Ранее Береза отличился не джентльменским поведением в отношении Скабеевой.

«Я в принципе не до конца понимаю, за что их там терпят, с их псевдопатриотическими бесконечными демаршами и концертами. Называя вещи своими именами, в ПАСЕ они уже всех просто достали», — заметила ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева.

Напомним, что член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Борислав Береза пожаловался на грубые ругательства со стороны немецких коллег. Конфликт произошел на неформальном закрытом заседании, во время которого, по словам депутата, обсуждалось изменение регламента ПАСЕ. Береза заявил, что предлагаемые изменения помогут российской делегации вернуться в Парламентскую ассамблею. Украинцы, потребовали от немецкой делегации ответить, что важнее — «деньги или принципы». По словам Березы, ответные высказывания главы делегации Германии в ПАСЕ Андреаса Ника можно было сравнить с поведением «гопоты».

Отметим, что в январе именно Береза в ПАСЕ толкнул и оскорбил российскую журналистку Скабееву.

«Нельзя также не вспомнить знаменитое выступление нардепа Алексея Гончаренко, когда он в зеленых сантехнических перчатках сначала с трибун, потом в кулуарах носился по коридорам и кричал, что для общения с Россией ему нужен костюм химзащиты, — отметила Скабеева. — Не менее знамениты драки и склоки нардепа Борислава Березы. Если вы помните, он вместе с первым вице-спикером Рады Ириной Геращенко лично для меня шумно исполняли гимн Украины, срывая при этом заседание ПАСЕ. Береза позволил себе рукоприкладство в мой адрес и, обращаю отельное внимание, оскорбление нецензурной бранью».

«Поэтому если в ПАСЕ у кого-то действительно сдали нервы, и кто-то попытался поставить эту дикую в своем поведении украинскую делегацию на место, я вовсе не удивлюсь», — добавила собеседница.

По ее оценке, «украинские власти долго к этому шли, старательно превращая международную площадку в некую трибуну для абсолютно расхристанного и никому не нужного самопиара». Подлинность слов Березы нужно бы уточнить, потому что от него вполне возможно ожидать любых провокаций, заметила Скабеева.