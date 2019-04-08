Национальная идея? Познер назвал способ объединить россиян

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет своей общей национальной идеи. При этом он выразил мнение, что отечественных граждан могла бы объединить правда.

Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что у России на данный момент нет общей национальной идеи, однако отечественных граждан могла бы объединить правда. Об этом 85-летний журналист заявил в ходе встречи с читателями.

«Вы знаете, можно объединить народ только на одно, когда народ поверит. Говоря ему правду. Вот, да. У нас все с этим тяжело, но вот и тяжело, потому-то, потому-то и потому-то. Когда ощущение, как вам сказать, равенства будет реально. Вы знаете, что ни в одной стране мне известной члены парламента не имеют ни специальных номеров, ни этих самых…То есть у нас получается, что как только ты куда-то попал, у тебя сразу чувство превосходства над другими. Ты только что был здесь. Но раз ты уже тут, то уже все, — сказал Познер. —Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет».

Он также отметил, что в ряде крупных стран Европы — например, Франции Англии — тоже нет общей национальной идеи.

«Вы знаете, общая национальная идея… Я всегда думаю, где она есть? Опять-таки во Франции нет такой идеи. В Англии нет такой идеи. В Америке в какой-то степени есть, потому что американская война за независимость, освобождение от Англии, история создания Декларации о независимости, конституции, некоторые легенды, что в Америке любой человек может стать кем угодно, что все равны, неважно откуда вы приехали и так далее — это в значительной степени и есть национальная идея США, хотя она сегодня гораздо менее сильна, чем она была когда-то. Но страны с большой историей — ведь США 200 с небольшим лет — но страны, история которых исчисляется тысячелетиями, — это несколько другое», — приводит слова Познера его портал.

Высказался журналист и по поводу СССР, подчеркнув, что поначалу в Советском Союзе была мощная общая цель, однако постепенно в этом плане все сошло на нет.

«Ну, можно придумать цель, которую все поддерживают. Ну, в Советском Союзе была цель какая? Построить социализм, а потом коммунизм. И поначалу это была мощная цель, которую многие-многие поддерживали, но постепенно стали понимать, что это неправда. Ну, как может быть такая цель, когда оказывается, что высокопоставленные чины партии имеют свои магазины, свои дома отдыха, свое 4-е управление Минздрава СССР и так далее. Что же это? О чем мы говорим? — сказал Познер. —

Постепенно это все ушло. Конечно, хорошо бы найти цель, которая бы всех привлекла. Мы бы чувствовали — да, это было бы здорово. Хотя это будет очень трудно, потому что мы ничему не верим. Нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты. Что еще раз получить? Поверили, а потом получим по морде?»

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