Новокузнецких пенсионеров лишили льготного проезда за мат и грубость

Пенсионеры Новокузнецка лишатся льгот на проезд. Водители и кондукторы не выдержали постоянных оскорблений от пожилых людей, а директор транспортного предприятия решила их защитить.

Глава кузбасского предприятия «Автолайн» Евгения Крюкова заявила, что частные перевозчики Новокузнецка с 11 апреля не будут предоставлять льготный проезд пенсионерам. На своей странице в Facebook она объяснила такое решение участившимися оскорблениями в адрес водителей и кондукторов.

«К сожалению, вышла такая ситуация, что наши кондукторы и водители каждый день подвергаются оскорблениям со стороны пенсионеров, которые не подходят под категорию, предусматривающую их провоз за 11 рублей», — сказала Крюкова.

По ее словам, удивительно, что пенсионеры вообще на такое способны — настолько жесткие они допускают высказывания.

«В основном это нецензурная брань, проклятия в наш адрес, были случаи, когда вызывали скорую кондукторам», — заключила директор «Автолайна», добавив, что сотрудники ее предприятия массово увольняются.

Несмотря на свою позицию, Крюкова рассказала о намерении транспортников обратиться в областной совет и к губернатору. Они попросят разрешения на перевоз льготников с возмещением расходов с уравнением в правах с муниципальными перевозчиками.