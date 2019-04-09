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Новокузнецких пенсионеров лишили льготного проезда за мат и грубость 

360tv.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Пенсионеры Новокузнецка лишатся льгот на проезд. Водители и кондукторы не выдержали постоянных оскорблений от пожилых людей, а директор транспортного предприятия решила их защитить.
Глава кузбасского предприятия «Автолайн» Евгения Крюкова заявила, что частные перевозчики Новокузнецка с 11 апреля не будут предоставлять льготный проезд пенсионерам. На своей странице в Facebook она объяснила такое решение участившимися оскорблениями в адрес водителей и кондукторов.
«К сожалению, вышла такая ситуация, что наши кондукторы и водители каждый день подвергаются оскорблениям со стороны пенсионеров, которые не подходят под категорию, предусматривающую их провоз за 11 рублей», — сказала Крюкова.
По ее словам, удивительно, что пенсионеры вообще на такое способны — настолько жесткие они допускают высказывания.
«В основном это нецензурная брань, проклятия в наш адрес, были случаи, когда вызывали скорую кондукторам», — заключила директор «Автолайна», добавив, что сотрудники ее предприятия массово увольняются.
Несмотря на свою позицию, Крюкова рассказала о намерении транспортников обратиться в областной совет и к губернатору. Они попросят разрешения на перевоз льготников с возмещением расходов с уравнением в правах с муниципальными перевозчиками.
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Общество , Евгения Крюкова , Новокузнецк
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