Как живут цыгане

Международный день цыган отмечают 8 апреля. Цыгане являются этническим меньшинством со своей историей, культурой и обычаями. В результате первого Всемирного цыганского конгресса, который состоялся в Лондоне 8 апреля 1971 года, были приняты национальные символы: флаг и гимн, что позволило цыганам мира признать себя единой свободной нацией.

Первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича.

Цыгане живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Численность европейских цыган, по разным отметкам, определяется от 8 млн до 12 млн человек. География расселения цыган включает страны как Северного, так и Южного полушарий: Албания, Румыния, Молдова, Хорватия, Аргентина, Белоруссия, Канада, Бразилия, Россия и другие страны.