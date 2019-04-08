Бились головой о камни. Врач — о разгадке тайны второй «группы Дятлова»

Мало кто знает, что трагедия, очень похожая на историю группы Дятлова, повторилась в 1993 году в Иркутской области — правда, тогда одна из участниц похода выжила. Может, эта новая история подскажет ответы на давние вопросы?

Заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов , который давно изучает тайну группы Дятлова, решил также исследовать обстоятельства гибели группы туристов в августе 1993 года в Восточных Саянах.

«То, что я узнал, подтверждает мою версию, — говорит врач. — Думаю, туристы в 1993 году столкнулись с той же опасностью, что и дятловцы».

Это был «липкий туман»

Напомним, что в 1993 году шесть туристов погибли вблизи хребта Хамар-Дабан — группу вела опытный инструктор, мастер спорта Людмила Коровина. Выжила лишь Валентина Уточенко из Челябинска — в ту пору ей было 17 лет. Её обнаружили спустя несколько дней другие туристы, которые сплавлялись по реке Снежная.

Валентина была в шоковом состоянии и рассказывала странные и жуткие подробности о гибели группы — по её словам, хотя дело было летом, из-за сильного снега и тумана туристы поставили палатки. Внезапно у людей появились удушье, затруднённое дыхание, потом они стали вести себя неадекватно — например, Вика Колесова укусила Валентину, Татьяна Филиппенко стала биться головой о камни, Денис Швачкин прятался за камнями, другие просто упали, включая инструктора. Валентина в ужасе убежала, но на следующее утро поднялась к месту происшествия, где обнаружила шесть бездыханных тел.

Эта история не менее загадочна, чем тайна группы Дятлова. Что случилось с ребятами? Сначала появилась версия, что всему виной ухудшение погоды, недостаток продуктов. Но всё-таки дело было в августе, и вел группу мастер спорта.

«Я обратил внимание, что в обоих случаях был туман, снег, ветер, — рассуждает Николай Тарасов. — В одном из первых интервью Валентина призналась, что они попали в «липкий туман». Вот на это странное определение я сразу обратил внимание. Дело в том, что я детально изучил кандидатскую Киры Андреевны Буштуевой «Аэрозоль серной кислоты в атмосферном воздухе и его гигиеническое значение», выпущенную в 1954 году. Эта работа и помогла мне создать теорию, согласно которой группа Дятлова попала под воздействие паров серной кислоты. Ядовитый выброс из-за температурной инверсии не рассеялся, а перенесся на большое расстояние, а потом вместе с осадками образовал большое зараженное пространство. То же произошло и на хребте Хамар-Дабан. Одним из первых погиб Александр Крысин — пишут, что у него шли пена и кровь изо рта. Это характерные признаки ингаляционного отравления».

Откуда нарушения психики?

По мнению Николая Тарасова, в группе Дятлова первыми погибли Юрий Дорошенко и Григорий Кривонищенко — с них сняли одежду, чтобы обогреться. Это были здоровые ребята, трудно поверить, что они первыми погибли от переохлаждения. Скорее всего, Дорошенко нёс кого-то на пути от палатки и потому больше других надышался ядовитыми парами. Либо у него была повышенная чувствительность или непереносимость таких веществ.

«Это был настоящий богатырь — в одном из прошлых походов он даже с топором медведя отогнал! — говорит Николай Тарасов. — И на Хамар-Дабан первым гибнет здоровяк Крысин. Кстати, все погибшие лежали на достаточно ограниченном участке — это явно ореол поражения. Отравление нередко вызывает и нарушения психики из-за недостатка кислорода — вот почему туристы бились головой и камни и прятались. Возможно, и дятловцы вели себя так же, но некому было об этом рассказать. Валентине повезло — по каким-то причинам она не отравилась и успела убежать на достаточно большое расстояние — вероятно, были участки, где концентрация паров была низкой. Уцелевшие на первых порах дятловцы тоже ведь преодолели полтора километра. При первых признаках отравления обычно возникают резь в глазах, стеснение в груди — ребята пытались укрыться в палатке. Потом возникает ложное облегчение, которое длится 4-6 часов. Наконец, следуют клинические проявления — кашель, пена с кровью, синюшность, отклонения в психике».

Откуда же взялись пары серной кислоты на Восточных Саянах? Николай Тарасов подозревает, что их могло принести из Китая — даже сейчас в той стране пренебрегают правилами безопасности при промышленном производстве, а в начале 90-х годов прошлого века это было еще более распространено. В случае же с группой Дятлова пары могли попасть со стороны Пермского края, где развита нефтегазовая промышленность.

«В пользу моей теории говорит тот факт, что в это же время и у другой группы в том же районе были поражения кожи, туристы рассказывали, что одежда будто расползалась, — сообщает врач.

Как и в случае с группой Дятлова, для установления истины, по убеждению Николая Тарасова, необходима комплексная экспертиза с участием гигиенистов, токсикологов и гидрометеорологов.