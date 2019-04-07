«Поклониться в ноги Украине»: Лебединский унизил Россию

Бывший солист группы «Жуки» Алексей Лебединский заявил, что Россия должна попросить прощения у Украины и «поклониться ей в ноги». Кроме того, артист, несколько лет назад переехавший в США , признался, что никогда не вернется на родину на постоянное место жительства.

Советский и российский певец Алексей Лебединский, более известный как Профессор Лебединский, призвал Россию «поклониться в ноги» Украине. Об этом бывший солист группы «Жуки», ныне живущий в США, заявил в интервью украинскому порталу «Обозреватель».

«Безусловно, Россия — как государство — должна попросить прощения у Украины и поклониться в ноги», — сказал Лебединский.

По словам музыканта, он никогда не вернется на постоянное место жительства в Россию, но с удовольствием переехал бы на Украину.

«В Америке все чужое, а в Украине полно добрых, близких мне людей, и в том числе творческих, которые понимают, даже находясь в тяжелом положении, что деньги — это не самое главное в жизни. А здесь, на «майамщине», жара и солнце, но мне холодно в душе, пока не могу привыкнуть, так как не мое, не родное. А в Украине родное», — признался 50-летний уроженец Санкт-Петербурга.

Кроме того, артист назвал страну перспективной в плане перемен к лучшему и выразил уверенность, что она постепенно достигнет европейских стандартов.

«Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже несколько лет назад и живет там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке», — выразил мнение Лоза.

Мимо скандального заявления не прошел и продюсер Иосиф Пригожин , выразивший мнение, что причиной негативных высказываний певца является его личная нереализованность в Штатах.

«Сидит и гавкает в Америке. Он будто внутри процесса находится, советы громкие дает. Это кто такой? Он что в своей жизни сделал, кроме того, что спел «Я убью тебя, лодочник»? На каком основании он гавкает и рассказывает, кто и что должен делать?» — возмутился Пригожин в беседе с РЕН ТВ.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков , в свою очередь, заявил, что скандальными русофобскими высказываниями Лебединский лишь пытается напомнить о себе и «засветиться» на страницах СМИ.

«Лебединский просто хочет напомнить о своем существовании и таким образом получить пиар. Его никто не помнит уже, а артистам важно любое упоминание в прессе — и положительное, и отрицательное», — цитирует сенатора ФАН.

Как известно, профессор Лебединский является одним из ярых критиков текущей российской действительности. В США он эмигрировал в мае 2014 года.

Однако широкое обсуждение данная новость получила уже после интервью «Радио Свобода», в котором Лебединский рассказал о своем отъезде в Майами.

«Я принял другое решение, очень тяжелое для меня, и сейчас я в Россию приезжать не буду» — сказал тогда музыкант.

В 2015 году он выпустил песню «Ватники», посвященную теме «российской пропаганды». В клипе на эту композицию, собравшем на ютьюбе 1 млн просмотров, присутствуют кадры из популярных отечественных телепередач, тогда как в тексте композиции автор объясняет слушателю, кто такие «ватники».