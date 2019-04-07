«К гомосексуализму не потянет»: ФСИН против запрета йоги в СИЗО

Замглавы ФСИН Валерий Максименко выступил против предложения отменить занятия йогой в СИЗО. Ранее с такой инициативой в Генпрокуратуру обратилась сенатор Елена Мизулина. Основой ее обращения стало письмо профессора-богослова Александра Дворкина, который заявил, что подобные практики в изоляторах могут привести к гомосексуальным практикам и бунту среди заключенных.

Во ФСИН не поддерживают предложение отменить занятия йогой в СИЗО. Замглавы ведомства Валерий Максименко заявил радиостанции «Говорит Москва», что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время. По его словам, те, кто занимается такой гимнастикой, реже обращаются за помощью к врачам.

«Эти эксперименты пока проводились только на базе двух СИЗО, но есть предпосылки, чтобы распространить их на другие учреждения. Не только в Москве, но и по всей стране», — сказал он.

Максименко добавил, что вскоре в учреждениях может появиться дыхательная гимнастика цигун — ее введение сейчас обсуждается во ФСИН.

Отметим, что ранее Генпрокуратура приостановила занятия йогой в СИЗО после поступившего в ведомство в конце марта обращения сенатора Елены Мизулиной. Как пишет «Московский комсомолец», в основу инициативы члена Совфеда легло письмо преподавателя Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина. В нем он заявил, что позы из йоги вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение. По его словам, гимнастика может привести к гомосексуальным практикам в изоляторах.

Кроме того, богослов предположил, что йога может привести к голодным бунтам. Он пояснил, что йогой в СИЗО якобы занимались в основном осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию — они готовят и разносят пищу по камерам. По мнению Дворкина, другие заключенные могут отказаться принимать еду из рук геев и устроить голодовку.

Замглавы ФСИН не согласился с богословом. Он подчеркнул, что йогой занимаются все, и к гомосексуализму от этого «никого не потянет».

«Но даже если и потянет, у нас в стране демократия и каждый имеет право выбрать свой путь, статьи за гомосексуализм нет. А к тем людям, которые к ней призывают, к ним самим нужно как следует присмотреться», — сообщил Валерий Максименко.

Дворкина же он назвал «странным человеком», который живет по «устаревшим понятиям». Замглавы ФСИН также призвал не осуждать представителей ЛГБТ-сообщества.

«Это его мнение и его хотелки. Этот человек странный, он учился в Америке и он там набрался знаний, но, насколько я знаю, Америка демократическая страна и там запретов однополой любви нет. Мы не можем заставлять других людей жить так, как нравится нам. Если кто-то сделал другой выбор — это его право, если оно в рамках закона», — подчеркнул собеседник радиостанции.

Первые занятия йогой в СИЗО прошли еще в прошлом году. В июле их провели в женском изоляторе №6, а затем — для заключенных «Бутырки». Руководителем занятий был профессиональный тренер по йоге Алексей Меркулов. По словам начальника московского следственного изолятора Сергея Телятникова, благодаря занятиям работники и заключенные смогли «расслабиться и избавиться от накопленного негатива».

О том, что йога помогает стать счастливее, говорил тогда и врач-биохимик Яков Маршак.

«Все школы йоги своими особыми техниками совершенствовали тот отдел мозга, который регулирует наше настроение. Благодаря этому занимающиеся йогой люди становятся внутренне все более счастливыми. Чем человек счастливее, тем легче он переживает невзгоды и лишения», — пояснил он.

Цикл уроков, по сообщению УФСИН по столице, проходил по методике Евы Меркачевой и Алексея Меркулова, которые изложили ее в специальном пособии «Йога для заключенных».

Упражнения прежде всего были направлены на управление психическими и физиологическими функциями организма. Во время занятия йогой арестанты делали определенные упражнения, направленные на преодоление внутренних границ.

Отметим, что в 2016 году тем, кто содержится в СИЗО, запретили употреблять в общении друг с другом и администрацией изолятора тюремный жаргон, а также матерную лексику. Соответствующий запрос регулируется подготовленным Минюстом приказом «Об утверждении Правил внутреннего распорядка СИЗО».

Документ также ограничивает возможность передавать сокамерникам личные вещи, заклеивать камеры видеонаблюдения, приобретать какие-либо вещи у других лиц — в том числе на временное пользование. Помимо этого, заключенные не имеют права принимать лекарства без предписания врача СИЗО.

Между тем кроме запретов есть и перечень дозволенного. В приказе указан список того, что подозреваемые и обвиняемые могут хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать в торговой сети через администрацию СИЗО. «В частности, им можно иметь при себе и хранить электрические чайники, гель для душа, гель для бритья и дезодорант (за исключением аэрозольных баллонов)», — отметили в ведомстве.

Кроме того, они могут пользоваться электронными устройствами без выхода в интернет и без возможности фото— и видеосъемки, а также аудиофиксации. Эти аппараты должны в обязательном порядке стоять на балансовом учете изолятора.