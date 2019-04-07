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Ирина Печерникова уехала в глушь после смерти мужа 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Фото: кадр из фильма
Звезда советского кино, одна из самых красивых актрис СССР переехала в глухую деревню после смерти мужа.
Ирина Печерникова, звезда картины «Доживем до понедельника» уехала жить в Ярославскую область после трагической гибели ее мужа, актера Александра Соловьева. Супруга нашли мертвым на улице 18 лет назад. Причиной смерти, по словам актрисы, стал удар по голове тяжелым предметом. После этого она надолго попала в клинику неврозов, а вылечившись, решила уехать в деревню. Об этом актриса рассказала в эфире НТВ.
«Моему дому больше ста лет. Здесь тишина, соловьи поют, совершенно другие мысли. Но с цивилизацией тут сложно: до магазина три километра», — поведала артистка.
По ее словам, в деревне живут всего четыре семьи. Она посадила огород, в ее доме живет подруга Нина и кошка Анфиса. За продуктами приходится ездить на грузовике соседа.
Но при этом Печерникова рада природе и отсутствию благ цивилизации.
Одна из самых красивых актрис СССР три раза была замужем. С первым мужем, польским музыкантом уехала в Польшу. Второй брак был заключен с актером Борисом Галкиным. Третьим мужем стал Александр Соловьев.
Печерникова редко появляется на телевидении, но заставляет говорить о себе. В начале 2000-х она участвовала в реалити-шоу, сделав пластическую операцию.
Комментарии
Общество , Ирина Печерникова , Борис Галкин , Александр Соловьев , НТВ , Ярославская Область
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