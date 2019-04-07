Ирина Печерникова уехала в глушь после смерти мужа

Звезда советского кино, одна из самых красивых актрис СССР переехала в глухую деревню после смерти мужа.

Ирина Печерникова , звезда картины «Доживем до понедельника» уехала жить в Ярославскую область после трагической гибели ее мужа, актера Александра Соловьева . Супруга нашли мертвым на улице 18 лет назад. Причиной смерти, по словам актрисы, стал удар по голове тяжелым предметом. После этого она надолго попала в клинику неврозов, а вылечившись, решила уехать в деревню. Об этом актриса рассказала в эфире НТВ

«Моему дому больше ста лет. Здесь тишина, соловьи поют, совершенно другие мысли. Но с цивилизацией тут сложно: до магазина три километра», — поведала артистка.

По ее словам, в деревне живут всего четыре семьи. Она посадила огород, в ее доме живет подруга Нина и кошка Анфиса. За продуктами приходится ездить на грузовике соседа.

Но при этом Печерникова рада природе и отсутствию благ цивилизации.

Одна из самых красивых актрис СССР три раза была замужем. С первым мужем, польским музыкантом уехала в Польшу. Второй брак был заключен с актером Борисом Галкиным . Третьим мужем стал Александр Соловьев.

Печерникова редко появляется на телевидении, но заставляет говорить о себе. В начале 2000-х она участвовала в реалити-шоу, сделав пластическую операцию.