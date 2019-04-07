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Слон убил браконьера на глазах у его друзей 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В национальном парке Крюгер, ЮАР, слон насмерть затоптал браконьера. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Группа браконьеров незаконно пробралась на территорию заповедника, чтобы поохотиться. Один из мужчин пытался поймать носорога, когда на него напал агрессивный слон. Зверь насмерть затоптал мужчину на глазах у его друзей. Свидетели произошедшего немедленно покинули парк и связались с семьей погибшего.
В среду, 3 апреля, смотрители заповедника отправились на поиски трупа. Останки браконьера нашли на следующий день недалеко от Крокодилового моста (Crocodile bridge).
«На месте обнаружили только человеческий череп и штаны. По всей вероятности, на мужчину напал прайд голодных львов», — заключил рейнджер Дон Инглиш (Don English).
По данным местной полиции, трех соучастников взяли под стражу. Первое слушание по делу прошло в пятницу, 5 апреля. Им предъявили обвинения в незаконном проникновении на территорию заповедника, отсутствии лицензии на огнестрельное оружие и боеприпасы, а также в нелегальной охоте. Повторное слушание назначено на 12 апреля.
В начале января на Шри-Ланке слон напал на человека, который пытался его загипнотизировать. Из-за полученных травм гипнотизер погиб. Местный департамент лесного хозяйства оказал помощь его семье.
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Комментарии29
Общество , ЮАР
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