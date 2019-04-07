«Заморозились». В России объявили охоту на воров в законе

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Антиворовской закон «заморозил» криминальных авторитетов 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудники МВД начинают работу во исполнение закона об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Об этом сообщает «Росбалт».
Путин подписал закон об уголовном сроке до 15 лет для криминальных авторитетов
По данным источников издания, 5 апреля региональные подразделения МВД получили указания фиксировать, руководят ли конкретные представители криминального мира преступными сообществами. Уже на следующей неделе будет проводиться активная оперативная работа: сыщики начнут собирать доказательную базу для будущих уголовных дел.
Собеседник издания рассказал, что «воры в законе», которые остались в России, перестали встречаться и общаться друг с другом, так как пока не знают, в отношении кого будут применять новый закон. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пока не получили подробные разъяснения после принятия закона.
«Все эти термины — "вор в законе", "авторитет", "положенец", "сходка" — не являются юридическими. Их надо перенести в соответствующую плоскость, разъяснить, чтобы можно было использовать», — рассказал источник.
Ранее сообщалось, что после принятия антиворовского закона криминальные авторитеты начали переезжать за границу. К подобной практике прибегают в основном представители среднего звена криминалитета, которые наиболее уязвимы и в любой момент могут быть задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 апреля. Изменение уголовного законодательства российский лидер инициировал в середине февраля. По его мнению, сегодня криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса в преступном мире. Спустя месяц президентский законопроект приняла Госдума; Совет Федерации одобрил документ 27 марта.
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