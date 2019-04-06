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Симоньян рассказала о перенесенной свадьбе и двух инфарктах у Кеосаяна 

Суть событий + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян согласилась на откровенный разговор о своих личных тайнах. Речь зашла и об истории отношений известной журналистки с Тиграном Кеосаяном.
Симоньян удалось сделать не просто головокружительную, а сказочную карьеру, ведь мало кто может похвастать тем, что стал главой крупного телеканала в 25 лет. Это высокое назначение по сей день обрастает слухами, а сама Маргарита утверждает, что начала работать очень рано и в свое время делала репортажи из горячих точек.
Помимо карьеры, Симоньян устроила и личную жизнь. Вот уже несколько лет она живет вместе со знаменитым актером, телеведущим и режиссером Тиграном Кеосаяном, который до нее состоял в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. У пары есть двое общих детей — дочь Марьяна и сын Баграт. Недавно стало известно об ожидании третьего малыша.
Несмотря на ребенка, супруги не расписаны. Этот нюанс и стал одной из тем разговора Маргариты с ведущей телешоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой. Героиня выпуска отметила, что испытывает неприязнь к браку, насмотревшись на несчастных замужних женщин. А Тигран утверждает, что постоянно уговаривал ее отправиться в ЗАГС. В итоге Симоньян все-таки созрела для регистрации союза, а убедил ее в том настоятель. Свадьба должна была состояться в прошлом году, но сорвалась из-за ухода из жизни двух бабушек Маргариты и ее беременности.
Беременность заставила знаменитую женщину отказаться от вредной привычки, теперь она пытается убедить мужа тоже задуматься о здоровье.
«Ссоримся из-за этого… Вот у тебя больное сердце, а ты травишь себя самого», — рассказала Симоньян, говоря о курении. «У него 2 инфаркта и 7 стентов (стентирование сосудов сердца. — Прим. ред.)», — отметила она.
Суть событий: последние новости
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Комментарии14
Общество , Алена Хмельницкая , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Лера Кудрявцева , Russia Today
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