Симоньян рассказала о перенесенной свадьбе и двух инфарктах у Кеосаяна

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян согласилась на откровенный разговор о своих личных тайнах. Речь зашла и об истории отношений известной журналистки с Тиграном Кеосаяном

Симоньян удалось сделать не просто головокружительную, а сказочную карьеру, ведь мало кто может похвастать тем, что стал главой крупного телеканала в 25 лет. Это высокое назначение по сей день обрастает слухами, а сама Маргарита утверждает, что начала работать очень рано и в свое время делала репортажи из горячих точек.

Помимо карьеры, Симоньян устроила и личную жизнь. Вот уже несколько лет она живет вместе со знаменитым актером, телеведущим и режиссером Тиграном Кеосаяном, который до нее состоял в браке с актрисой Аленой Хмельницкой . У пары есть двое общих детей — дочь Марьяна и сын Баграт. Недавно стало известно об ожидании третьего малыша.

Несмотря на ребенка, супруги не расписаны. Этот нюанс и стал одной из тем разговора Маргариты с ведущей телешоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой . Героиня выпуска отметила, что испытывает неприязнь к браку, насмотревшись на несчастных замужних женщин. А Тигран утверждает, что постоянно уговаривал ее отправиться в ЗАГС. В итоге Симоньян все-таки созрела для регистрации союза, а убедил ее в том настоятель. Свадьба должна была состояться в прошлом году, но сорвалась из-за ухода из жизни двух бабушек Маргариты и ее беременности.

Беременность заставила знаменитую женщину отказаться от вредной привычки, теперь она пытается убедить мужа тоже задуматься о здоровье.