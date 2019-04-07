Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Вдовы Валерия Золотухина не стало 6 апреля. Вторая жена актера, Тамара Золотухина, скончалась в возрасте 70 лет.

О ее смерти Тамары Золотухиной написала в Facebook ее подруга, актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

Дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.