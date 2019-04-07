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Умерла вдова Валерия Золотухина 

ТК «Звезда» + ещё 8 2 часа назад
Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Вдовы Валерия Золотухина не стало 6 апреля. Вторая жена актера, Тамара Золотухина, скончалась в возрасте 70 лет.
О ее смерти Тамары Золотухиной написала в Facebook ее подруга, актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.
Тамара стала женой актера Валерия Золотухина в 1978 году. У них был сын Сергей, который в 2007 году покончил жизнь самоубийством. Самого Валерия Золотухина не стало в 2013-м. Последние годы он жил в гражданском браке с актрисой Ириной Линдт, от которой у него родился сын Иван. Однако официальный брак с Тамарой Валерий Сергеевич не расторгал. На похоронах актера присутствовали обе женщины.
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