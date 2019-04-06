Житель города Копейска в Челябинской области сможет выйти на пенсию раньше своих сверстников на пять лет. Приблизить дату выхода на заслуженный отдых уральцу разрешили после того, как он сменил пол с мужского на женский.
«Гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин», — заявили представители Пенсионного фонда изданию «Урал-пресс-информ».
Ранее Копейский ЗАГС впервые в Челябинской области оформил трансгендеру новые документы после смены пола.
По информации «URA.RU», местная жительница сделала операцию и стала мужчиной. Бумаги в ЗАГСе были оформлены на основании утвержденной в прошлом году медсправки, разрешающей менять пол и официальные документы.