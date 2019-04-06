«Окажется, что Зеленский — сын Порошенко»: в Сети подняли на смех сдавших анализы кандидатов в президенты

Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский прошли в пятницу, 5 апреля, процедуру сдачи анализов на наркотики и алкоголь. В Сети не смогли пройти мимо такого события. Пользователи высмеяли медицинскую процедуру и принимавших в ней участие Порошенко и Зеленского.

Анализ крови на наркотики и алкоголь Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали специально перед дебатами в преддверии второго тура президентских выборов Украины. Медицинское обследование являлось одним из обязательных условий встречи оппонентов.

Но в Сети пользователи отнеслись к обследованию не так серьезно, сдача анализов Порошенко и Зеленским стала предметом многочисленных насмешек.

Пользователи также отмечали разницу в подходе к медицинскому обследованию Порошенко и Зеленского.

Были и те, кто откровенно шутили над происходящим между кандидатами на пост президента страны.

Шутки о медицинском обследовании перед дебатами начались заранее. Некоторые пользователи иронично намекали, что кандидаты в президенты могут попросту не встретиться.