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«Окажется, что Зеленский — сын Порошенко»: в Сети подняли на смех сдавших анализы кандидатов в президенты 

360tv.ru 1 час назад
Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский прошли в пятницу, 5 апреля, процедуру сдачи анализов на наркотики и алкоголь. В Сети не смогли пройти мимо такого события. Пользователи высмеяли медицинскую процедуру и принимавших в ней участие Порошенко и Зеленского.
Анализ крови на наркотики и алкоголь Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали специально перед дебатами в преддверии второго тура президентских выборов Украины. Медицинское обследование являлось одним из обязательных условий встречи оппонентов.
Но в Сети пользователи отнеслись к обследованию не так серьезно, сдача анализов Порошенко и Зеленским стала предметом многочисленных насмешек.
Пользователи также отмечали разницу в подходе к медицинскому обследованию Порошенко и Зеленского.
Были и те, кто откровенно шутили над происходящим между кандидатами на пост президента страны.
Шутки о медицинском обследовании перед дебатами начались заранее. Некоторые пользователи иронично намекали, что кандидаты в президенты могут попросту не встретиться.
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Комментарии22
Общество , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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