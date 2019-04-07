Сменивший пол уралец выйдет на пенсию на пять лет раньше

Фото: wikipedia.org/Alberto Chicote

Житель города Копейска Челябинской области сможет выйти на пенсию раньше своих сверстников на пять лет. Приблизить дату выхода на заслуженный отдых уральцу разрешили после того, как он сменил пол с мужского на женский. «Гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин», — заявили представители Пенсионного фонда изданию «Урал-пресс-информ». Ранее Копейский ЗАГС впервые в Челябинской области оформил трансгендеру новые документы после смены пола. По информации «URA.RU», местная жительница сделала операцию и стала мужчиной. Бумаги в ЗАГСе были оформлены на основании утвержденной в прошлом году медсправки, разрешающей менять пол и официальные документы.