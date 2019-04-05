Пока вы спали: Новые налоги введут с отсрочкой 

Тушинская авария ограничит судоходство
Судоходство в Москве будет ограничено из-за аварии в районе Тушинского тоннеля, рассказали «Коммерсанту» близкие к Министерству транспорта собеседники и источники в отрасли. По их словам, осушенный из-за январской аварии участок канала имени Москвы не будет открыт для навигации 24 апреля, когда откроется речная навигация Центральной России. Открытие участка запланировано лишь на 1 июня.
Новые налоги введут с отсрочкой
Россиян некоторое время не будут наказывать уголовно за неуплату неналоговых платежей, когда они пополнят Налоговый кодекс. Соответствующее поручение Министерству финансов, как сообщает «Коммерсант», дал Владимир Путин. Президент поручил ведомству предусмотреть переходный период — в течение него бизнесменов не будут привлекать к уголовной ответственности за неуплату ставших налогами неналоговых платежей.
Эквайринг дешеветь не будет
Банки, ритейлеры и платежные системы не смогли договориться о снижении комиссий за эквайринг, рассказали «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков и глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. По словам Войлукова, стороны не подписали меморандум, который планировалось подписать еще в марте. По словам Белякова, документ отказались подписывать ритейлеры, так как меморандум не подразумевал снижения комиссий при интернет-торговле и при покупках товаров для отдыха, спорта и туризма, продукции легкой промышленности и бытовой техники и электроники.
Льготная ипотека станет более льготной
Льготная ипотека будет льготной в течение всего срока кредита. Соответствующее решение уже оформлено правительственным постановлением за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате кабинета министров. С начала 2018 года семьи с детьми могут брать жилищные займы по субсидируемой ставке 6%, однако такой ставка может быть лишь в течение трех, пяти или восьми лет кредита. Теперь ставка будет льготной в течение всего срока займа.
Россияне разбогатеют в 2019-м
Четыре миллиона россиян преодолеют черту бедности в 2019 году, планирует Министерство труда. Об этом сообщают «Известия». В ведомстве рассчитывают, что количество живущих за чертой бедности граждан в этом году уменьшится до 15,3 миллиона человек. В Минтруде полагают, что среди прочего этому поспособствуют индексация пенсий, рост минимальных зарплат, заключение социальных контрактов и трудоустройство матерей с детьми до шести лет.
«Во-первых, фактический уровень бедности несколько выше, чем по статистике. Во-вторых, прожиточный минимум рассчитан в отрыве от реальности», — прокомментировал планы министерства проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.