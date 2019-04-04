Жена Норкина назвала диагноз телеведущего

Супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия рассказала, что ее муж ушел из эфира передачи «Место встречи» на НТВ из-за обострений на фоне сахарного диабета.

«У Андрея случился гипертонический криз, стресс на фоне сахарного диабета. Сейчас он в больнице. Врачи вообще запретили говорить ему по телефону. Я только что от него, у Андрея очень высокое давление», — сказала жена Норкина «Московскому комсомольцу».

2 апреля Норкин покинул эфир передачи «Место встречи», когда речь зашла о выборах на Украине. После высказываний нескольких гостей студии телеведущий сказал, что «не собирается участвовать в спектакле». Зрители обеспокоились уходом Норкина и предположили, что у него могло подскочить давление.