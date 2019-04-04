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Жена Норкина назвала диагноз телеведущего 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия рассказала, что ее муж ушел из эфира передачи «Место встречи» на НТВ из-за обострений на фоне сахарного диабета.
«У Андрея случился гипертонический криз, стресс на фоне сахарного диабета. Сейчас он в больнице. Врачи вообще запретили говорить ему по телефону. Я только что от него, у Андрея очень высокое давление», — сказала жена Норкина «Московскому комсомольцу».
2 апреля Норкин покинул эфир передачи «Место встречи», когда речь зашла о выборах на Украине. После высказываний нескольких гостей студии телеведущий сказал, что «не собирается участвовать в спектакле». Зрители обеспокоились уходом Норкина и предположили, что у него могло подскочить давление.
Концертный директор журналиста Вячеслав Калашников сообщил, что телеведущий ушел на больничный в связи переутомлением.
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Общество , Андрей Норкин , Вячеслав Калашников , Московский комсомолец , НТВ
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