Взорвался над городом: жители Красноярска увидели метеорит

Жители Красноярска записали на видео взорвавшийся над городом метеорит.

Видеорегистраторы красноярских автомобилистов запечатлели небесное тело, вторгнувшееся в атмосферу Земли около 18.30 по местному времени.

На кадрах видно, как метеорит пролетел в небе и исчез. Полет длился несколько секунд и был отчетливо виден во всех концах города, несмотря на светлое время суток. Некоторые горожане слышали взрыв. Метеорит также заметили в городах Лесосибирск и Железногорск.

Видеоролики опубликованы в соцсетях и красноярских СМИ.

Красноярцы делятся впечатлениями в соцсетях.

«Увидели в небе резкую вспышку и шлейф как от самолета. Через 3 секунды был взрыв и видно, как куски чего-то разлетелись в разные стороны за облака».

«У меня на глазах пронесся и сгорел в небе. Очень яркий бело-зеленоватый шар, огненный. За ним пунктиром — три части хвоста, такие же яркие. Параллельно земле. И не упали, сгорели».

Подтверждений от ученых пока нет. Однако они говорят, что столь яркие и крупные тела — редкость.

«Если вхождение было скользящим, он мог сгореть. Если же перпендикулярно вошел, то мог упасть на поверхность. Чтобы понять, надо проанализировать данные видеорегистраторов», — заявил «КП» Сергей Карпов, ведущий научный сотрудник Красноярского института физики СО РАН.

По его словам, не исключено, что сквозь атмосферу Земли сейчас проходит плотное облако малых