Жители Красноярска записали на видео взорвавшийся над городом метеорит.
Видеорегистраторы красноярских автомобилистов запечатлели небесное тело, вторгнувшееся в атмосферу Земли около 18.30 по местному времени.
На кадрах видно, как метеорит пролетел в небе и исчез. Полет длился несколько секунд и был отчетливо виден во всех концах города, несмотря на светлое время суток. Некоторые горожане слышали взрыв. Метеорит также заметили в городах Лесосибирск и Железногорск.
Видеоролики опубликованы в соцсетях и красноярских СМИ.
Красноярцы делятся впечатлениями в соцсетях.
«Увидели в небе резкую вспышку и шлейф как от самолета. Через 3 секунды был взрыв и видно, как куски чего-то разлетелись в разные стороны за облака».
«У меня на глазах пронесся и сгорел в небе. Очень яркий бело-зеленоватый шар, огненный. За ним пунктиром — три части хвоста, такие же яркие. Параллельно земле. И не упали, сгорели».
Подтверждений от ученых пока нет. Однако они говорят, что столь яркие и крупные тела — редкость.
«Если вхождение было скользящим, он мог сгореть. Если же перпендикулярно вошел, то мог упасть на поверхность. Чтобы понять, надо проанализировать данные видеорегистраторов», — заявил «КП» Сергей Карпов, ведущий научный сотрудник Красноярского института физики СО РАН.
По его словам, не исключено, что сквозь атмосферу Земли сейчас проходит плотное облако малых