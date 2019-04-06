Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взорвался над городом: жители Красноярска увидели метеорит 

Рамблер + ещё 17 2 часа назад
Фото: flickr.com
Жители Красноярска записали на видео взорвавшийся над городом метеорит.
Видеорегистраторы красноярских автомобилистов запечатлели небесное тело, вторгнувшееся в атмосферу Земли около 18.30 по местному времени.
На кадрах видно, как метеорит пролетел в небе и исчез. Полет длился несколько секунд и был отчетливо виден во всех концах города, несмотря на светлое время суток. Некоторые горожане слышали взрыв. Метеорит также заметили в городах Лесосибирск и Железногорск.
Видеоролики опубликованы в соцсетях и красноярских СМИ.
Красноярцы делятся впечатлениями в соцсетях.
«Увидели в небе резкую вспышку и шлейф как от самолета. Через 3 секунды был взрыв и видно, как куски чего-то разлетелись в разные стороны за облака».
«У меня на глазах пронесся и сгорел в небе. Очень яркий бело-зеленоватый шар, огненный. За ним пунктиром — три части хвоста, такие же яркие. Параллельно земле. И не упали, сгорели».
Подтверждений от ученых пока нет. Однако они говорят, что столь яркие и крупные тела — редкость.
«Если вхождение было скользящим, он мог сгореть. Если же перпендикулярно вошел, то мог упасть на поверхность. Чтобы понять, надо проанализировать данные видеорегистраторов», — заявил «КП» Сергей Карпов, ведущий научный сотрудник Красноярского института физики СО РАН.
По его словам, не исключено, что сквозь атмосферу Земли сейчас проходит плотное облако малых
Комментарии17
Общество , Наука и техника , Сергей Карпов , РАН , Красноярск , Лесосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не всё чисто: Порошенко всех обманул?
«Доктор Смерть»: украинский хирург арестована1
Наркоманы? Пушков высмеял Зеленского и Порошенко19
Пальто за 700 тысяч: Захарова возмутилась слухам29
Всё дело в США: G7 поставил ультиматум России614
Видео
Запад выбрал нового президента Украины
Украина В мире
«Из-за чего они дерутся?»
Происшествия
«Впервые слышу»: Скабеева об увольнении с «России 1»
Общество
«Не смей такое писать!»: Канделаки обратилась к Симоньян
Общество
«Помогите, американцы, нас транзита лишают»
В мире
Не та, кем кажется: неожиданные факты о жене Порошенко
Украина В мире
Полное фиаско: Планы Порошенко по УПЦ рухнули
Украина В мире
Что могут показать анализы Порошенко и Зеленского?
В мире Статьи
Что стоит за призывом Трампа к России и Китаю
Армия Войска
«Гнать поганой метлой». Раввин вмешался в скандал у Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение