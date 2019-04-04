Пока вы спали: Зеленский назвал Россию врагом 

Убытки Крыма оценили скромно
Убытки Крыма от 23-летнего вхождения в состав Украины превышают 1,5 триллиона рублей «по самым скромным подсчетам». Об этом, как сообщает «Коммерсант», на первом заседании ответственной за оценку ущерба рабочей группы заявили депутаты Госдумы. Подсчитать их ранее поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. На заседании депутаты предложили друг другу оценить еще и убытки России от принадлежности Крыма Украине в 1991-2014 годах.
Москва и Нур-Султан договорились
Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Россией, заявил, как сообщают «Известия», его новый президент Касым-Жомарт Токаев. Вчера он встретился в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ выразил уверенность, что страны продолжат укреплять союзнические отношения друг с другом.
«Я буду продолжать стратегический курс по укреплению всестороннего диалога между нашими государствами», — заверил Путина Токаев.
«Дело в НАТО»
Отношения России и НАТО могут выйти из тупика, только если Североатлантический Альянс перестанет выстраивать их с позиции своего превосходства. Об этом «Известиям» заявил сенатор Константин Косачев. По словам председателя комитета Совета федерации по международным делам, сотрудничество между Россией и странами блока заморожено, заморозило его НАТО, Альянсу его и размораживать.
«Не в России дело, дело в НАТО», — подчеркнул он.
Как разводят черные кредиторы
Один из самых распространенных в России методов черных кредиторов — кредит на человека, который ничего об этом не подозревает. Свою историю «Известиям» рассказал работник банковской сферы Григорий Погосян. Об том, что стал жертвой мошенников, он узнал после звонка от коллекторов, а уже после него выяснил, что черные кредиторы каким-то образом оформили на его имя виртуальный счет в одном из банков, перевели туда «кредиты» и вывели их на электронные кошельки. При этом мнимые займы Погосяну выдали четыре работающие легально микрофинансовые организации.
«В полиции сказали, что дойдут до моего дела не скоро — передо мной очередь еще из 80 человек», — подытожил он.
Зеленский назвал Россию врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал «политическое лицо» — «устами» советника назвал Россию врагом. Об этом пишет «Взгляд». Ранее представитель предвыборного штаба актера Дмитрий Разумков заявил, что Зеленский хоть и не антироссийский кандидат, но считает российскую власть своим врагом и четко об этом говорит.
«Зеленский начал приоткрывать свое политическое лицо. Если раньше он строил кампанию на тезисе "Зеленский — анти-Порошенко", то теперь его штаб начал озвучивать конкретные пункты программы», — уверен автор «Взгляда».