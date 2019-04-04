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Стало плохо: НТВ объяснил «исчезновение» Норкина 

Рамблер 29 минут назад
Фото: кадр из программы "Место встречи"
Телеведущий Андрей Норкин покинул эфир своего шоу «Место встречи» на НТВ, потому что почувствовал себя плохо, рассказали РИА Новости в пресс-службе канала.
Позавчерашний эпизод «Места встречи» среди прочего был посвящен разочарованию Запада итогами выборов на Украине и последствиям санкций против России для Европы. Эпизод длился более двух часов, однако Норкин вел его в течение лишь 18 минут.
«Место встречи изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего», — заявил после рекламной паузы сменивший Норкина Александр Гурнов.
Накануне в пресс-службе НТВ объяснили произошедшее. По словам собеседника РИА Новости, Норкину стало плохо во время эфира, и поэтому он отправился на больничный еще до его окончания. В пресс-службе подчеркнули, что Норкин вернется, а до тех пор ведущим «Места встречи» будет журналист Иван Трушкин.
Ранее Андрей Норкин не раз вынуждал гостей «Места встречи» покидать студию своего шоу до его окончания. Последний раз — в марте украинского политолога Павла Жовниренко, до того — журналиста Александра Никонова в октябре и того же Жовниренко в сентябре.
Комментарии7
Общество , Иван Трушкин , Александр Гурнов , Андрей Норкин , Александр Никонов , РИА Новости , НТВ
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