Минус 100 тысяч: как вымирает Россия

За 2018 год в 32 регионах России увеличилась смертность, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова . Численность населения страны в целом сократилась почти на 100 тыс. человек. При этом, как отметили в правительстве, у жителей сельских поселений уровень смертности выше на 14% — в среднем они живут на два года меньше, чем горожане.

В 32 регионах России в прошлом году было зафиксировано увеличение смертности. Тем временем численность населения сократилась на почти 100 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

«Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — заявила она, отметив, что в регионах есть некий ресурс для снижения смертности.

Голикова также добавила, что стимулировать естественный прирост населения за счет повышения рождаемости проблематично. Это связано с тем, что российские женщины предпочитают рожать в 25-34 года, что существенно сокращает возможности рождения у них второго и третьего ребенка.

«Важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте», — пояснила вице-премьер.

Она подчеркнула, что в России число женщин в репродуктивном возрасте снижается и сейчас составляет не более 35 млн Ранее Голикова в интервью «Российской газете» сказала, что даже несмотря на снижение уровня рождаемости, она все равно выше, чем в других странах.

«Тем не менее в России все равно рожают больше, чем в Европе. Суммарный коэффициент рождаемости у нас, даже упавший, лучше. Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей», — сообщила вице-премьер.

На заседании в нижней палате парламента Голикова также заявила, что продолжительность жизни сельчан ниже, чем горожан.

«К сожалению, сейчас смертность сельских жителей на 14% выше, чем городских, сельские жители живут почти на два года меньше городских», — отметила она.

По ее словам, чтобы изменить эти показатели, необходимо обеспечить сельские поселения необходимым медицинским оснащением. Так, в 2019 году правительство планирует ввести в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020 году заменить 1,2 тыс. медпунктов с высокой степенью износа.

Голикова обратила внимание, что за 2018 год в России количество жителей сократилось на 99,7 тыс.

Отметим, что, по данным Росстата , численность населения России на начало 2019 года составила 146,7 млн человек. За год этот показатель уменьшился на 87 тыс. человек. Подобное сокращение численности россиян в последний раз наблюдалось лишь в 2009 году. Затем в течение почти десятилетия показатель рос.

О высоком уровне смертности среди населения России Голикова говорила и в январе 2019 года. Тогда вице-премьер России заявила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек. «Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023 — 2024 годах», — пояснила она. При этом политик отметила, что наиболее высокие показатели смертности отмечались в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

Тем временем специалисты Росстата утверждают, что уровень смертности россиян за два последних года не изменился. По их данным, он составляет 12,4 человека на тысячу населения.

Самый высокий показатель эксперты зафиксировали в Псковской и Тверской областях — там умирают почти 17 человек на тысячу жителей. Вторым регионов в этом рейтинге является Новгородская область — 16,5 человек среди тысячи.

По статистике, меньше всего людей умирают на Кавказе и Севере. Так, в Ингушетии показатель смертности в 2018 года составил три человека на тысячу населения, в Чечне — 4,2, в Дагестане — 4,8. Между тем в Кабардино-Балкарии и Якутии, а также в Тюменской области умирают почти 8 человек на тысячу жителей каждого из регионов.

Одной из причин смертей, по подсчетам статистиков, за первое полугодие 2018 года стали проблемы с кровообращением. Из-за них умерли порядка 444,3 тыс. россиян, что на три тысячи меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Кроме того, возросла смертность из-за онкологических заболеваний. Так, за январь-июнь 2018 года они унесли жизни 147,2 тыс. россиян. Остальными наиболее частыми причинами смерти являются ДТП, самоубийства и отравления алкоголем.