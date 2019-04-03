Прощайте, генерал Иволгин: Умер Алексей Булдаков

Российский актер, исполнитель одной из главных ролей в «Особенностях национальной охоты» Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов в Instagram.

По словам Новожилова, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Он отметил, что Булдаков скончался в Монголии, его тело все еще находится там.

Новожилов рассказал, что актер отправился в Монголию в туристическую поездку.

Информацию о смерти актера ТАСС подтвердили в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов. По словам собеседников агентства, он умер во время гастролей.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в алтайском селе. Он окончил в Казахстане театральную студию, затем работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани. Известность ему принесла роль генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты» и продолжениях этой картины.

За работу в этом фильме он получил премию «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль». В 2009 году он стал народным артистом России.