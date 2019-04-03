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Прощайте, генерал Иволгин: Умер Алексей Булдаков 

Рамблер 42 минуты назад
Российский актер, исполнитель одной из главных ролей в «Особенностях национальной охоты» Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов в Instagram.
По словам Новожилова, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Он отметил, что Булдаков скончался в Монголии, его тело все еще находится там.
Новожилов рассказал, что актер отправился в Монголию в туристическую поездку.
Информацию о смерти актера ТАСС подтвердили в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов. По словам собеседников агентства, он умер во время гастролей.
Алексей Булдаков родился в 1951 году в алтайском селе. Он окончил в Казахстане театральную студию, затем работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани. Известность ему принесла роль генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты» и продолжениях этой картины.
За работу в этом фильме он получил премию «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль». В 2009 году он стал народным артистом России.
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Общество , Видео , Алексей Булдаков , Сергей Новожилов , ИТАР-ТАСС
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