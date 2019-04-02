Пока вы спали: Судьбу Украины «решит» Россия

Союзное государство как суслик

«"Видишь суслика? И я не вижу. А он есть". Примерно в таком же ключе эксперты говорят о Союзном государстве», — отмечает издание.

Зачем США нужен Израиль

Израиль оказался в центре политики США по «вине» России, пишут «Известия». За два года президентства Дональд Трамп принял три важных для Израиля решения — признал Иерусалим столицей еврейского государства, Голанские высоты — его территорией, а также покинул ядерную сделку с Ираном, ядерная программа которого пугала прежде всего Израиль. Тель-Авив стал «верным и зависимым» союзником американцев по «сигналу» из Москвы — Россия восстановилась от потрясения развала СССР и возродила влияние на Ближнем Востоке — главным образом в Сирии.

Газпром сменил поколение

Газпром покинул последний старый соратник Алексея Миллера , пишет «Коммерсант». За последний месяц Газпром покинули шесть из 15 членов правления и три из пяти зампредов правления. Последним стал зампред Андрей Круглов , ушедший в Минфин . Он был последним из людей, которые в 2001–2003 годах пришли в Газпром вместе с Миллером. Издание называет это кадровой революцией и сменой поколений.

«Собеседники в отрасли рассматривают кадровые изменения в Газпроме в контексте ухода "в обозримом будущем" Алексея Миллера», — отмечает «Коммерсант».

Судьбу Украины "решит" Россия

Владимир Зеленский не станет президентом Украины, только если умрет, а судьбу страны ему придется обсуждать с Россией, пишет «Взгляд». По мнению автора публикации, к этому Зеленского принуждает сам факт того, что украинцы проголосовали за него. Это свидетельствует, что они устали от конфликта с Россией. Не хотят его и украинские элиты — противостояние с Москвой больше ничего им не дает. Кроме того, «бита» ставка и на ЕС НАТО — они не станут воевать с Россией ради Украины.

«Мы платим все больше, а им плевать»

Появление неналоговых платежей в Налоговом кодексе — это «закручивание гаек», заявил Национальной службе новостей экономист Денис Ракша. По его словам, это хоть и не приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес, зато приведет к росту неналоговой. Однако «с юридической точки зрения — там комар носа не подточит».