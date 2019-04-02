Пока вы спали: Судьбу Украины «решит» Россия 

Союзное государство как суслик
Союзное государство России и Белоруссии как суслик, которого никто не видит, но он есть, пишут «Известия». Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в 1999 году, однако и к 2019-у не все его положения были реализованы, например, до сих пор нет единой валюты. В 2007-м президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил это страхом «потери» независимости — «в Кремль надо будет ездить за зарплатой». Не соблюдает Минск и пункт договора о проведении согласованной внешней политики, например, так и не признал Крым российским, а Абхазию и Южную Осетию независимыми.
«"Видишь суслика? И я не вижу. А он есть". Примерно в таком же ключе эксперты говорят о Союзном государстве», — отмечает издание.
Зачем США нужен Израиль
Израиль оказался в центре политики США по «вине» России, пишут «Известия». За два года президентства Дональд Трамп принял три важных для Израиля решения — признал Иерусалим столицей еврейского государства, Голанские высоты — его территорией, а также покинул ядерную сделку с Ираном, ядерная программа которого пугала прежде всего Израиль. Тель-Авив стал «верным и зависимым» союзником американцев по «сигналу» из Москвы — Россия восстановилась от потрясения развала СССР и возродила влияние на Ближнем Востоке — главным образом в Сирии.
Газпром сменил поколение
Газпром покинул последний старый соратник Алексея Миллера, пишет «Коммерсант». За последний месяц Газпром покинули шесть из 15 членов правления и три из пяти зампредов правления. Последним стал зампред Андрей Круглов, ушедший в Минфин. Он был последним из людей, которые в 2001–2003 годах пришли в Газпром вместе с Миллером. Издание называет это кадровой революцией и сменой поколений.
«Собеседники в отрасли рассматривают кадровые изменения в Газпроме в контексте ухода "в обозримом будущем" Алексея Миллера», — отмечает «Коммерсант».
Судьбу Украины "решит" Россия
Владимир Зеленский не станет президентом Украины, только если умрет, а судьбу страны ему придется обсуждать с Россией, пишет «Взгляд». По мнению автора публикации, к этому Зеленского принуждает сам факт того, что украинцы проголосовали за него. Это свидетельствует, что они устали от конфликта с Россией. Не хотят его и украинские элиты — противостояние с Москвой больше ничего им не дает. Кроме того, «бита» ставка и на ЕС и НАТО — они не станут воевать с Россией ради Украины.
«Мы платим все больше, а им плевать»
Появление неналоговых платежей в Налоговом кодексе — это «закручивание гаек», заявил Национальной службе новостей экономист Денис Ракша. По его словам, это хоть и не приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес, зато приведет к росту неналоговой. Однако «с юридической точки зрения — там комар носа не подточит».
«И "Платон", и завышенная кадастровая оценка недвижимости, и туристические, экологические, торговые, утилизационные сборы. Ввели систему "Меркурий", ЕГАИС, электронные кассы по всей стране, сбор за капремонт, увеличили страховые взносы, убрали целый ряд налоговых льгот. Повысили НДС, повысили пенсионный возраст», — посетовал эксперт «Деловой России» Владислав Жуковский.