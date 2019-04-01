Путин подписал закон об уголовном сроке до 15 лет для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьей ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Как отмечал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас , устанавливается, что если совершено преступление, предусмотренное новой статьей, при назначении наказаний по совокупности максимальный срок лишения свободы не может быть больше 30 лет, а по совокупности приговоров — более 35 лет. Сенатор указывал, что сейчас этот срок составляет 25 и 30 лет соответственно.

Кроме того, законом предусматривается, что лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, не может быть назначено наказание ниже низшего предела либо условное осуждение.

В отдельный состав преступления выделяется участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ и организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных частью первой статьи 210 "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" УК РФ. Наказание за указанные деяния устанавливается в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. Помимо этого, увеличиваются санкции всех частей статьи 210 УК РФ.