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Горожане взбунтовались против ямальского мэра, которого отчитал губернатор 

Ura.Ru 14 минут назад
Фото: ura.news
Жители города Ноябрьск массово начали выкладывать в социальные сети фотографии своего города. В город пришло тепло и накатанный за зиму снег на дорогах начал таять. Местами образовались настоящие озера, мешающие людям спокойно передвигаться. Массовое недовольство работой администрации вспыхнуло после того, как у губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в жесткой форе высказал претензии по уборке снега мэру Ноябрьска Алексею Романову.
«За последние 30 лет такого беспредела я лично не помню. А ведь вместе со снегом уйдут и дороги. И представляете что получит город?», «У нас уже начался купальный сезон. Вчера у меня сын упал в такую лужу, кошмар одним словом», «Похоже на саботаж со всеми вытекающими», — пишут пользователи соцсете в городских сообществах.
В группе «Независимый Ноябрьск» даже провели опрос и понитересовались — справляется ли на их взгляд мэр Романов с уборкой снега в городе. На момент подготовки материала в опросе приняло участие около тысячи человек. Более 89% из них ответили, что не справляется.
Получить оперативные комментарии относительно ситуации с уборкой снега и паводками в мэрии не удалось.
На прошедшем 26 марта совете глав ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов жестко отчитал главу Ноябрьска Алексея Романова из-за проблем с уборкой снега в городе. Романов попытался объяснить ситуацию тяжелыми погодными условиями и недостатком финансирования. Однако его объяснение пресек губернатор, который заявил, что именно Ноябрьск в этом году выделился по количеству жалоб на качество уборки снега. Это при том что проблемы с погодой есть и в других муниципалитетах, а финансирование все получили в достаточном объеме.
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Комментарии1
Общество , Алексей Романов , Ноябрьск
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