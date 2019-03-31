Александр Друзь ушёл на пенсию

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь во время визита в Екатеринбург рассказал, что не занимается бизнесом и отправился на пенсию. Комментировать своё отстранение от игр в интеллектуальном клубе после скандала с телешоу «Кто хочет стать миллионером?» он отказался.

Я уже всё сказал по этому поводу. Лучше расскажу вам анекдот. Мессия приходит на Землю. К нему подходят журналисты и задают вопрос: «А это ваш первый приход?» А он им отвечает: «Без комментариев», — цитирует Друзя «Комсомольская правда в Екатеринбурге».

Говоря о своих нынешних занятиях, знаток отметил, что «уже вышел из бизнеса» и «отправился на пенсию»

Теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А ещё книжки пишу. За последний год выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу. Сейчас пишу продолжение — приглашаю всех прогуляться по культурной столице, — отметил Друзь.

Говоря о детской книге, он сообщил, что в неё вошли его рассказы и стихи, которые знаток изначально писал для своей дочки, а потом внучки.

Как писал News.ru со ссылкой на дочь Друзя, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» после отстранения от участия в съёмках интеллектуальной телепередачи из-за скандала о подкупе, планирует уехать в США.