«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»

Телеканал «ТВ-3» решил перезапустить в России «Последнего героя». Некогда успешный проект, за которым, не отрываясь, следила вся страна, не стали продлевать после шестого сезона и свернули в 2008 году. Спустя 10 лет формат подхватил «первый мистический». И снял его в характерной для канала стилистике: главные герои — экстрасенсы и актеры, два племени, которые бьются за два миллиона рублей. А параллельно плетут интриги, проводят обряды, унижают и проклинают друг друга.

Продюсеры шоу уверяют, что решили столкнуть актеров с экстрасенсами не ради хайпа, а стратегически. Дело в том, что эфир «ТВ-3» разделен на передачи о паранормальном, где заправляют экстрасенсы, и на вечерний прайм с сериалами и кинофильмами. На филиппинских островах собрался весь свет экстрасенсорики: члены Ордена тамплиеров, участники «Битвы экстрасенсов», шаманы, демонологи, тарологи, сумеречные ведьмы и вездесущий Пахом ( Сергей Пахомов ).

Экстрасенсы переругались в первый же день. Они не могли развести костер, построить дом, даже определиться с местом его возведения. В команде появился явный лидер, который многих раздражал, — таролог Аида Мартиросян. Ее советам противились, в результате в первую ночь экстрасенсы спали на песке. А проснувшись, обнаружили, что самые проворные участники наварили себе каши и даже успели ее поглотить. Мартиросян вместе с ясновидящей-бодибилдиршей Викторией Комахиной так замерзли ночью, что решили согреться и развести костер, а заодно и приготовить поесть. Общественному гневу не было предела, потому что девушки не подумали об стальных. Носители экстрасенсорного дара крыли друг друга матом и едва не сорвались на драку.

Племя экстрасенсов хотело доказать, что обладатели сверхъестественных способностей тоже люди. У них получилось. В следующую ночь члена Ордена тамплиеров Дениса Высоцкого что-то ужалило. Ставший свидетелем шаман Иван Шабанов , не зная, что делать, разбудил весь лагерь. В результате участнику тайного общества своевременно оказали помощь медики, а шаману досталось от соплеменников. Его распекли за то, что он не отсосал яд. Шабанов начал кричать, что пребывал в панике, да и отсасывать яд без разбора не положено. Его упрекнули в неподобающем для мужчины поведении. Шаман разобиделся и обвинил сумеречную ведьму Татьяну Ларину в давлении на него.

Экстрасенсы не прощают слабости, поэтому когда на остров вернулся отлежавшийся в госпитале тамплиер, к нему отнеслись с недоверием. Высоцкий был еще слаб, его подташнивало, но он держался стойко. В жалости ему отказали. «*** (обалдеть), он пришел таким героем, прости меня», — саркастически заметила Виктория Комахина. Именно она благодаря прекрасной физической подготовке вытягивает все племя во время испытаний.

«Ну скорпион тебя укусил, ну, господи, но ты же не умер. Ничего с тобой не случилось. Ты целый день лежал, целый день спал. Тебе больше всех повезло», — поддержала ее Аида Мартиросян во время тет-а-тета.

На фоне бескомпромиссных экстрасенсов остров актеров казался райским уголком всеобщей любви и уважения. Если бы не случай с Артуром Смольяниновым. Актеры так радовались тому, что выиграли первое испытание, что забыли коллегу на полпути от места соревнования до берега. Актеру пришлось в одиночку добираться до острова. По прибытии Смольянинова проигнорировали и сильно удивились, когда член команды, обуреваемый ненавистью ко всем, молча начал строить собственное жилище вдали от социума. Актерская братия списала поведение коллеги на спесивый характер. «Он не идет на контакт. Я не понимаю. Ну, может быть, стрессовая ситуация, он устал, — строил догадки Илья Глинников. — Мне кажется, человек не думает о команде, а думает только о себе». Когда Смольянинов в итоге объяснился перед племенем, ему всячески намекнули, что «взрослому мужику» обижаться негоже. Это, по словам 22-летней Анфисы Черных, «совсем не та вибрация».

Ведущая Яна Троянова решила взять на себя роль психолога и примирить актера с коллективом прямо перед испытанием. Она заявила, что подозревает у него «жалость к себе». «Ты проповедник что ли? — резко парировал Артур. — А что ты мне оценку ставишь?» Смольянинов примирился с соплеменниками только накануне голосования, когда команда проиграла в испытании. Но было поздно: актера выгнали почти единогласным решением и с облегчением вздохнули. Он не стал таить обиду, пожелал всем удачи и сил и даже уже начал винить в произошедшем не коллектив, а себя.

Спустя несколько дней проект начал превращаться в шоу «Голод». Островитянам не хватало 200 граммов риса, полагавшегося им в день, два литра бесплатной воды делу тоже не помогали, а кокосы стояли поперек горла. Героев шоу начали покидать силы. Дополнительной еды на островах не нашли, а выловить рыбу оказалось занятием не из легких.

Самый брутальный участник проекта, Роман Маякин, предложил смастерить конструкцию для ловли рыбы. Но в самом начале порезал мачете палец. Придуманный им план сделать бочку, в которую будет заплывать рыба, не оправдался, изготовление ловушки пришлось свернуть. «Мы сделали все, что могли», — утешал мужчин Илья Глинников. Он плавал на плоту до заката, в результате все же добыв одного морского ежа на всю команду.

Из-за недоедания племя экстрасенсов не могло найти иммунитет, который организаторы шоу спрятали на острове. Он дает защиту на голосовании. Экстрасенсы с трудом передвигались по острову из-за слабости в ногах. Инициативу взял в свои руки шаман Шабанов. Он провел «широкодиапазонные поиски», бегал по лесу, лез под скалу, продемонстрировал несколько акробатических этюдов, устал, пару раз упал, но так ничего и не нашел.

Иммунитет в итоге почти случайно обнаружила бодибилдерша Комахина. После проигрыша в испытании экстрасенсов ждал совет, на котором должно решиться, кто уйдет.

Неожиданно перед советом выступил Пахом. Он попросил выгнать его на голосовании, поскольку дома его ждет больная онкологией жена, а пользы команде он все равно не приносит. Пахом объяснил, что супруга борется с онкологией пятый год, а перед отправкой на остров ей понадобилась трансплантация. За ней приглядывает сиделка, но ему хотелось бы быть рядом. Во время тет-а-тета он плакал и просил его отпустить. Но племя не вняло его мольбам. Некромант Намтар Энзигаль счел просьбу соплеменника «слезливой придуманной историей».

«Я этому не верю абсолютно, потому что четыре года с острым лейкозом люди попросту не живут», — экспертно заключил он. В результате против Пахома проголосовало только два человека. Большинством голосов домой отправили Татьяну Ларину. Для ведьмы такой исход, похоже, стал неожиданностью. Настолько, что она прокляла все племя, назвав голосовавших против нее «двуличными продажными тварями», «ублюдками» и «кончеными уродами», поскольку они не пустили домой просившего об этом Пахома. Заодно Татьяна расставила все точки над «и», объяснив, кто есть кто в мире экстрасенсов. «Ты, Шабанов! Да какой ты шаман, ***. Что ты из себя представляешь? Ты никто и звать тебя никак!» — горячилась она.

«Горите в аду и будьте прокляты!» — выпалила она напоследок. А потом добавила не при всех: «Я сейчас искренне заявляю: все, что будет происходить негативного с этими людьми, это благодаря мне. Все болезни, все проблемы с ними — это будет от меня, и я этого не скрываю. Да будет так». Проект «актеры против экстрасенсов» не был бы таковым, если бы в него не вмешалась магия. Конечно, «проклятие Лариной» начало сбываться. Уже на следующий день затопило лагерь экстрасенсов. Из-за ночного прилива племени экстрасенсов пришлось переместиться.

После голосования Пахом объявил бойкот. Звезда «Битвы экстрасенсов» отказывался от еды и воды, ушел в леса, подальше от племени. Его отсутствие взволновало не всех. Команда готовилась проиграть, чтобы на этот раз выгнать Пахома. «Жить с одним обиженным дедом в течение трех дней гораздо лучше, чем с тремя озлобленными бабами», — прямо заметил некромант Энзигаль.

Выяснять, что не так с Пахомом, на остров экстрасенсов прибыла ведущая. Между ними состоялся откровенный разговор, который впоследствии позволил авторам проекта сделать интригующий анонс «Что растрогало Яну Троянову?» Ведущая рассказала Пахому о последних днях жизни своей матери и не смогла сдержать слез. Не дожидаясь ближайшего совета, Троянова навсегда увела Пахома из племени, чему он был очень рад. Для восстановления численного баланса в проект вернули Татьяну Ларину. Она отказалась отзывать проклятие и принялась в очередной раз песочить шамана, который, на ее взгляд, выставляет себя посмешищем.

Тем временем Шабанов стал единственным, кто решил применить свой дар на благо коллектива. В первые же дни он провел шаманский обряд: обратился к стихиям, пообщался с островом и заверил, что духам очень не нравятся их склоки. Медиум заверил, что за ними кто-то наблюдает, а значит, нужно быть осторожнее с действиями.

После одного из испытаний Шабанова на вечер взяли к себе в «рабы» победившие актеры. Увидев укус на ноге Ирины Безруковой, он нарвал листьев с деревьев, насобирал золы в костре и сделал «заговор с пеплом и горькими листьями». Ирине как будто даже помогло.

Во время пребывания на острове актеров Шабанов заметил, что они испытывают проблемы с добычей, в то время как у экстрасенсов «постоянно полные кастрюли раковин и крабов». Шаман связал это с проведением специального обряда «привлечения добычи», который он практиковал на своем острове.

На проекте царствует «первобытный» сексизм. В команде актеров, где гендерные роли распределены традиционным образом, мужчины командуют, а женщины готовят обед и радуют глаз. Когда в одном из испытаний местный мачо Маякин прикрикнул на Глинникова, последний сокрушался, что еще понял бы, если бы женщина не могла его услышать, но для мужчины эмоциональность в ущерб рациональности непозволительна. В другом эпизоде Маякин в рамках испытания отказывается драться с Викторией Комахиной, которая сама вызвала его на дуэль. По мышечной массе Виктория превосходит актера, но тот сдался, потому что она «девочка».

В то же время именно девочки приносят победу команде экстрасенсов. Крепкие Аида и Виктория не раз спасали соплеменников во время испытаний. Но руководить женщины не способны, считает самопровозглашенный лидер племени Денис Высоцкий, потому что движимы исключительно эмоциями. Так командир говорил на совете, когда его выгоняли из команды.

Отдельного внимания достоин продакт-плейсмент проекта. Реклама появляется в шоу примерно каждые 10 минут, не считая брендированных растяжек и флагов, развевающихся на ветру во время испытаний. Рекламу стараются подавать ненавязчиво, отчего ее искусственность только бросается в глаза. Герои шоу вдали от цивилизации непринужденно советуют друг другу клеить «Нанопласт», пить «Кагоцел» и опрыскивать пропитанные морской солью волосы средствами Ollin, чтобы они легче расчесывались. Особенно причудливо реклама смотрится перед испытаниями, когда ведущая спрашивает, готовы ли племена к состязанию, а затем советует им принимать «Кагоцел» при плохом самочувствии.

Яна Троянова в новом сезоне вышла далеко за рамки амплуа ведущего «Последнего героя», сдержанного и отстраненного, — она стала отдельным героем проекта. Ведущая участвует в общественной жизни, дает племенам советы, пытается снять напряженность внутри команд. Неравнодушная, она искренне негодовала, узнав, что члены племени актеров, которому она явно симпатизировала, сговорились, чтобы отправить домой соскучившуюся по семье Наталию Медведеву. Она пропесочила Медведеву и весь коллектив в надежде на то, что команда одумается и не станет срамить легендарное шоу.

«Сливать легендарный проект, превращая его в мимимишную передачку, — это нормально? О чем Наташа думала, когда шла на этот проект?» — вскипела она. Для Трояновой «Последний герой» — больше чем простое реалити. Она рассказала, как «ломилась» на проект, который в 2001 году вел Сергей Бодров, и расстроилась, когда участники нынешнего сезона превратили его в «игрульку, кто вперед донесет пирожки до бабушки».

Впрочем, и основная идея шоу за десятилетие претерпела изменения. Если раньше лозунгом программы была фраза «Остаться в живых», в 2019 году герои должны прежде всего «остаться людьми».