Познер рассказал о царящей в США растерянности

Познер напомнил, что «застрельщиками» в этом деле были представители Демократической партии , проигравшей на выборах 2016 года, а также средства массовой информации. С первого дня избрания Трампа президентом США все они утверждали, что сговор между Россией и Трампом якобы был, и говорили, что это только вопрос времени, ждали, что вскоре это будет доказано.

«И, конечно, сейчас по этому поводу в Америке царит растерянность. То есть в одном лагере торжествуют, понятное дело. Это вообще может все поменять, потому что говорили, что в 20-м году Трампу не [сможет] выиграть никогда, потому что либо он уже будет снят к этому времени, либо он сам уйдет, как Никсон ушел, когда он понимал, что его, конечно, снимут. Но, одним словом, ему конец. А теперь, наоборот, не только не конец, а в какой-то степени даже улучшилась его ситуация, потому что вот, он, оказывается, честный человек», — сказал Познер, слова которого приводятся на сайте «Познер Online».

Кроме того, по мнению телеведущего, выводы команды Мюллера могут иметь значение для отношений России и США, поскольку раньше Трамп не мог предпринять никаких шагов навстречу Москве, обратил внимание Познер.

«А ведь что говорили в основном, что у бывшего КГБшника Владимира Путина что-то такое есть на Трампа, что Трамп у него на крючке. Что, точно не известно, но что-то есть. То ли отмывание большой суммы денег, скорее всего. То ли связанное с тем, что когда Трамп сюда приезжал, ему предложили проститутку. Ну, в общем, вот этот вот «злодей», «несомненный злодей» и «монстр» вообще по фамилии Путин имеет правда что-то такое. Теперь все не так», — заключил журналист.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования. Они затребовали полный текст доклада Мюллера без редактуры.