Полковник Квачков объяснил «непотопляемость» Чубайса

Отставной полковник Владимир Квачков , служивший в российской военной разведке, заявил в эфире «Царьграда», что считает топ-менеджера и бывшего члена правительства Анатолия Чубайса частью некой тайной закулисы, которая правит миром. Так военный объяснил то, что Чубайс на протяжении почти 30 лет продолжает занимать ключевые государственные посты и должности в крупных госкомпаниях.

«Чубайс не является обычной фигурой. О Чубайсе нельзя судить по его открытому позиционированию в политической и общественно-экономической жизни. Это та тайная мировая закулиса, которая считает его своим человеком в России», — сказал Квачков в интервью программе «Честный Фрэнк».

По мнению офицера, эта закулиса правит как Россией, так и Соединенными Штатами и другими странами Запада.

70-летний Квачков в феврале этого года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима , где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.

Чубайс в 2004 году говорил, что знает о трех заказах на его убийство, у последнего из которых, по его словам, был политический мотив из ненависти к нему в связи с обвинением в «продаже России». Квачков же называл Чубайса национальным изменником и заявлял, что хотел бы, чтобы чиновник предстал перед судом и был приговорен к казни.