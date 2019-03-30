«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Abdullina (@widewide_river) 27 Мар 2019 в 8:03 PDT Учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться после того, как она выложила в соцсеть фотографию в закрытом спортивном купальнике, что не понравилось руководству школы. В ответ российские учительницы запустили в соцсетях флешмоб — они стали выкладывать фотографии в купальниках, чтобы поддержать коллегу и заявить, что учителя имеют право на личную жизнь и свободные соцсети. Они и их высказывания под хештегом #учителятожелюди — в материале «Ленты.ру».

widewide_river:

«К чему это фото, не имеющее никакой художественной ценности? Нет, я не собралась на моря и не хвастаюсь новым купальником. Я просто напоминаю всем, что #мытожелюди

То, что сейчас происходит — травля. Вечный спор о том, должен ли хороший учитель быть хорошим человеком, перешел все допустимые границы.

Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс.

Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы. Так и вы не лезьте в нее своими грязными ручонками, моралфаги.

Не холодно вам там, на вершинах ваших моральных принципов?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Людмила (@liudmilalexandrovna) 26 Мар 2019 в 4:21 PDT Напоминаю, что в 2016 году в Красноярске уволили учительницу музыкальной школы Марию Шестопалову — по жалобе активиста Тимура Булатова (Исаева), который старательно собирал компромат на учителей и рассылал его по инстанциям. Основанием для увольнения стал пирсинг нижней губы. По его же жалобе была уволена (и затем переехала в другой город) магнитогорская учительница Ольга Бахаева — за перепосты постов ЛГБТ-сообществ на своей страничке во «ВКонтакте». Он пытался добиться увольнения и петербургской учительницы Екатерины Богач (тоже из-за поддержки ЛГБТ-сообщества), но за нее вступились ее бывшие ученики, подписавшие открытое письмо».

liudmilalexandrovna:

«И снова скандал с фотографиями в купальнике у учителя. Почему же эта тема вызывает такой резонанс в обществе?

Почему люди видят в этом зло? Или плохой подтекст?

На днях 38 летняя учительница из Барнаула была уволена по причине того, что выложила фото в слитном купальнике, в котором она собирается купаться в проруби. Родители учеников этой школы увидели это и настоятельно просили руководство школы уволить ее.

Ну разве это не пример для подражания? Женщина в хорошей физической форме в свои 38 лет закаляется. Какой сексуальный подтекст в этом? Какой вред это может нанести ученикам?

Опять же, повторюсь, но в телевизоре порой больше пошлости и откровений. Почему тогда родители не жалуются на это?

freya_ingvarsdottir:

Фото прошлогоднее, зато вот прямо так, в этом самом купальнике, я работала с детьми. А как еще должна выглядеть преподавательница грудничкового плавания?»

anna_wise_anna:

«Как бывший преподаватель, а бывших преподавателей не бывает, это в крови на всю жизнь, хочу поддержать своих коллег в акции #учителятожелюди, выступающих против маразма.

За фото в купальниках, сделанные в нерабочее время и выложенные на личных страницах в соцсетях, было уже уволено две учительницы.

Вопрос: у нас все так прекрасно в образовании, что ответственным лицам больше нечем заняться?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от анна Баранова (@annabaranova655) 29 Мар 2019 в 8:18 PDT Ах да, преподавала я много лет в МГУТУ им. К. Г. Разумовского».

nelin_na:

«Да, #УчителяТожеЛюди. В поддержку учительницы из Барнаула, уволенной из-за фотографии в соцсетях. Когда уже к учителям будут относиться как к обычным людям? Не ставить рамки, запреты? Не диктовать, что делать и как работать? По мнению социума, учителями должны быть роботы. Без души, без красоты, без хобби, без свободного времени. Наше свободное время — это наше личное дело. И только нам решать, чем заниматься в свое личное время».

minty_february:

Пошла вторая волна травли. Вероятно, преподаватели должны купаться в платьях до пола. Или, еще лучше, не купаться вообще, а летом вместо отдыха готовить новые методические материалы. А что делать, кстати, если ребенок увидит свою учительницу в купальнике на пляже? Или у нас, как у касты неприкасаемых, должен быть отдельный пляж?»

alexa_evstigneeva:

«Предлагаю выкладывать фото в купальниках в поддержку учительницы, которую уволили за фото с соревнований.

Я против травли и разбора личной жизни.

Я очень рада, что живу не в регионах, где до сих пор живут по нормам Средневековья, советуют людям уволиться, лезут в профили соцсетей и осуждают за нормальные человеческие качества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Огров (@ogrov) 29 Мар 2019 в 9:03 PDT Думаю, нужно проводить просвещение людей в отдаленных городах, иначе там просто "скушают" друг друга».

ogrov:

«Я очень редко принимаю участие в сетевых флешмобах, но мимо этого пройти не смог. Если кто пропустил, недавно из-за безобидного фото в купальнике затравили и вынудили уволиться учительницу. (Любопытным гуглить самостоятельно.) В знак солидарности с ней неравнодушные граждане запустили challenge, к коему, как бывший учитель, с удовольствием присоединюсь! #учителятожелюди с каждым годом градус неадеквата неумолимо растет. Все больше появляется всевозможных оскорбленных и ущемленных. Люди! Да сколько можно совать свои носы в чужие жизни? В своей бы сперва каждый порядок навел…»

efrosinyakk:

«Мы имеем право выкладывать в соцсети такие фотографии, какие хотим! Мы тоже люди, мы можем курить, пить, материться, заниматься неприличными делами.

Поймите уже: мы не святые, мы такие же люди, как и все».

В акции решили поучаствовать не только учительницы и учителя, но и сочувствующие.