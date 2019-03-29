Пока вы спали: Россия «встретила» НАТО в Черном море 

Найден «ответственный» способ экономить
Сэкономить на еде, одежде или времени можно на свопах, пишут «Известия». Посетители свопов выменивают друг у друга вещи, которые им нужны в обмен на те, что не нужны. Если своим появлением свопы обязаны желанию людей сэкономить, то своей популярностью в последние годы — скорее, распространению принципов ответственного потребления. Чаще всего свопы подразумевают обмен одеждой, но не всегда. На некоторых люди обмениваются едой, мебелью и даже свадебными платьями.
Россиян разводят социальные инженеры
Мошенники в 2018 году украли с банковских карт россиян на 44% больше, чем в 2017-м, свидетельствуют подсчеты ФинЦЕРТа. Они представлены на сайте Центробанка, подразделением которого ФинЦЕРТ является. В прошлом году объем несанкционированных операций с использованием платежных карт составил почти 1,4 миллиарда рублей, в позапрошлом — 961,3 миллиона. Выросло в 2018-м по сравнению с 2017-м и количество несанкционированных операций — с 317 тысяч до 416 тысяч (на 31,4%). Чаще всего мошенники выманивали деньги при помощи социальной инженерии (97% случаев) и воздействия вредоносного кода (2%).
Лидерство Зеленского оказалось призрачным
Предвыборная кампания на Украине добралась до финальной стадии. Политолог Михаил Захаров оценил расклад сил для «Газеты.ru». По его мнению, второй тур будет точно, однако впервые в истории страны не ясно, кто туда попадет. Дело в том, что отрыв казалось бы очевидного фаворита, Владимира Зеленского, на самом деле призрачный — его поддерживает главным образом молодежь, которая не ходит на выборы. В свою очередь, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко идут ноздря в ноздрю.
«Следить за украинской политикой со стороны крайне интересно: конфликты, сливы в СМИ, политические убийства. В предвыборный период все это становится еще интереснее», — добавил Захаров.
Россия «встретила» НАТО в Черном море
Три корабля НАТО вошли в Черное море и тут же были взяты на сопровождение кораблями Черноморского флота России, сообщает «Звезда» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. В состав группы кораблей Североатлантического Альянса, которая вошла в черноморскую акваторию, входят фрегаты Военно-морских сил Испании и Нидерландов и Военно-морского флота Канады. После входа в Черное море корабли были взяты на сопровождение сторожевым кораблем «Василий Быков» и разведывательным кораблем «Иван Хурс» Военно-морского флота России.
Армия Украины стоила США 1,3 миллиарда
Укрепление обороноспособности армии Украины и улучшение ее взаимодействия с НАТО стоило США свыше 1,3 миллиарда долларов с 2014 года, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон. При этом он добавил, что хоть дверь в Североатлантический Альянс для Украины открыта, но «важным обстоятельством» для ее вхождения в организацию является решение крымского «вопроса».