Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула . Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.

Многие комментаторы восхитились красотой российских учителей и даже выразили желание вернуться в школу, но уже в России

"Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54", — написал пользователь Eryops.

"Мои школьные учителя не были похожи на этих девушек", — с сожалением отметил пользователь aphassal.

"Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал", — признался lostinherts67.

"Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье", — поддержал его Welsh Wizard.

При этом большинство комментаторов поддержало уволенную Кувшинникову, а также акцию в ее поддержку.

"Фотографии с зимним плаванием абсолютно не провокационные… Это совершенно безобидное и невинное хобби, русские обычно довольно зрелые в таких вещах, поэтому удивительно, что в школе решили уволить ее", — высказал мнение Nick EM.