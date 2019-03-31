Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.
Многие комментаторы восхитились красотой российских учителей и даже выразили желание вернуться в школу, но уже в России.
"Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54", — написал пользователь Eryops.
"Мои школьные учителя не были похожи на этих девушек", — с сожалением отметил пользователь aphassal.
"Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал", — признался lostinherts67.
"Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье", — поддержал его Welsh Wizard.
При этом большинство комментаторов поддержало уволенную Кувшинникову, а также акцию в ее поддержку.
"Фотографии с зимним плаванием абсолютно не провокационные… Это совершенно безобидное и невинное хобби, русские обычно довольно зрелые в таких вещах, поэтому удивительно, что в школе решили уволить ее", — высказал мнение Nick EM.
"То, что она делает в свободное время — это ее дело", — заметил A. Breitbart.