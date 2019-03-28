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Экстренно госпитализирован Николай Добронравов 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает "Рен ТВ".
Утверждается, что 90-летний Добронравов почувствовал себя плохо несколько дней назад, после чего был вынужден обратиться за помощью к врачам.
Сейчас Добронравов лечится в стационаре.
Николай Добронравов — супруг композитора Александры Пахмутовой, автор поэтических произведений "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "И вновь продолжается бой" и др. советских и российских хитов.
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Общество , Александра Пахмутова , РЕН ТВ
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