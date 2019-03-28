Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает "Рен ТВ".

Утверждается, что 90-летний Добронравов почувствовал себя плохо несколько дней назад, после чего был вынужден обратиться за помощью к врачам.

Сейчас Добронравов лечится в стационаре.