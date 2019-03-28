Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает "Рен ТВ".
Утверждается, что 90-летний Добронравов почувствовал себя плохо несколько дней назад, после чего был вынужден обратиться за помощью к врачам.
Сейчас Добронравов лечится в стационаре.
Николай Добронравов — супруг композитора Александры Пахмутовой, автор поэтических произведений "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "И вновь продолжается бой" и др. советских и российских хитов.